Albstadt Frühe Führung spielt FC 07 in die Karten

Albstadt / Sandro Vitale

Auch gegen Schwäbisch Hall punktete der FC 07 Albstadt und verbesserte sich auf den siebten Tabellenplatz.

Der FC 07 Albstadt blieb auch im siebten Verbandsliga-Spiel in Folge ungeschlagen. Gegen Schwäbisch Hall feierten die Blau-Weißen am Samstag in einer umkämpften Partie einen 2:0-Auswärtssieg.

Im Hinblick auf spielerische Highlights erwies sich die Begegnung nicht gerade als fußballerische Gala, was wohl hauptsächlich dem holprigen Rasen zuzuschreiben war. Insgesamt erarbeiteten sich die Nullsiebener unter diesen Umständen mehr Vorteile, weshalb sie sich den „Dreier“ verdient hatten. Vor allem in den Zweikämpfen ging die Eberhart-Truppe von Beginn an aggressiver zu Werke. Auch das Chancenübergewicht lag über 90 Minuten gesehen auf Seiten der Blau-Weißen. Nicht zu verschweigen ist allerdings, dass den Albstädtern eine frühe Führung etwas in die Karten gespielt hatte. Andreas Hotz hatte sich in der 14. Minute auf der rechten Seite stark durchgesetzt und das Leder gefährlich in den Haller Strafraum befördert. Dort lauerte Stürmer Stefan Jovanovic und köpfte die Kugel kaltschnäuzig zur 1:0-Führung ein.

Eine gehörige Portion Glück kam den Nullsiebenern dann in der 25. Minute zugute. Als Halls Serdal Kocak nach einem Konter aus halblinker Position den Abschluss suchte, ließ er den rechten Innenpfosten erzittern. Anstatt in den Maschen fand sich die Kugel daraufhin in den Armen von FC 07-Torhüter Mario Aller wieder. Für die Gäste stellte dies jedoch die erste und letzte echte Torchance dar. Trotzdem kamen die Sportfreunde zunehmend besser ins Spiel. Albstadt dagegen schaltete einen Gang zurück, ließ den Tabellenletzten kommen und konzentrierte sich auf das Wesentliche. Dazu gehörte eine gewissenhafte Zweikampfführung, mit der die Eberhart-Truppe weiterhin zu überzeugen wusste. Über weite Strecken der Partie ergab sich somit ausschließlich Mittelfeldgeplänkel – immer wieder gezeichnet von Abspielfehlern. Trotzdem erarbeiteten sich die Gäste nochmals einen Hochkaräter: Sebastian Dahlkes Schuss aus acht Metern kratzte Halls Keeper Lukas Darmbach jedoch gerade noch von der Linie.

Nach der Pause probierten die Sportfreunde vieles, um zum Ausgleich zu kommen – so richtig wollte aber nichts gelingen. Zu abgezockt verwalteten die gut gestaffelten Nullsiebener den Spielstand. Das Team um Trainer Petar Kosturkov brachte in der Offensive schlichtweg zu wenig Durchschlagskraft auf. Anders Albstadt, das durch Konter immer wieder Nadelstiche setzte. So zum Beispiel in der 68. Minute, als sich Pietro Fiorenza über außen durchsetzte, die Kugel quer auf Matthias Endriß passte. Dieser hielt einfach mal drauf und entlockte dem Sportfreunde-Torwart eine Glanzparade. Beim Entscheidungstreffer fungierte dann erneut Andreas Hotz als Vorbereiter. Die Hereingabe nahm Torjäger Fiorenza dankend an und netzte in der 74. Minute aus kurzer Distanz zum 2:0 ein. Es war bereits der 14. Saisontreffer der Albstädter Offensivkraft.

Kurz vor Schluss durfte sich auch nochmals Keeper Aller auszeichnen, der einen von Kocak getretenen Handelfmeter parierte und seiner Mannschaft damit das „Zu Null“ wahrte.