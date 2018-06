Fußball FC Hechingen steht vor der Relegation

Hechingen / HZ

Beim Fußball-Bezirksliga-Anwärter FC 07 Hechingen sind die Kaderplanungen für die kommende Saison weitestgehend abgeschlossen. Der sportliche Leiter Matthias Zahn und das Trainerteam Stefan Ermantraut und Jan Dehner sehen der nächsten Runde zuversichtlich entgegen, unabhängig davon, ob das Team in der Bezirksliga oder in der Kreisliga A antreten wird.

Der FC Hechingen ist in der diesjährigen Saison Vizemeister der Kreisliga A 2 und dadurch für die Aufstiegsspiele zur höchsten Liga im Zollernalbkreis berechtigt. Unabhängig davon, ob der angestrebte Aufstieg gelingt oder nicht, haben aber alle Spieler aus dem Stammkader für die neue Runde zugesagt.

Nach Michael Natke ist mit Asare Kumi der zweite Neuzugang unter Dach und Fach gebracht worden. Und darauf sind die Hechinger FC-Macher sehr stolz, schließlich zählt der 26-jährige und 1,85 Meter große Asare Kumi zu den besten Innenverteidigern im Kreis. Momentan spielt Kumi in der Verbandsliga beim FC 07 Albstadt und brachte es dort auf bisher 16 Einsätze. Weitere Neuzugänge sind durchaus noch möglich, akuten Handlungsbedarf sehen die Verantwortlichen aber nicht und vertrauen voll und ganz dem bisher sehr gut aufspielenden Kader.

Trainer Stefan Ermantraut kommentiert den Neuzugang so: „Asare Kumi stand schon letzte Saison auf unserem Zettel. Wir haben seinen Weg immer verfolgt und sind jetzt sehr froh, dass es geklappt hat. Als Trainer habe ich Asare schon in der Jugend bei der TSG Balingen und in diversen Auswahlmannschaften kennengelernt und ihn daher nie aus den Augen verloren.“

Asare Kumi selbst sagt über sein neues Ziel: „Das neue Stadion und die sportlichen Entwicklung der Mannschaft haben mich gleich überzeugt. Ich kenne viele Spieler aus Hechingen, und das hat meine Entscheidung leicht gemacht. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft viel erreichen können.