Albstadt FC Albstadt baut Serie weiter aus

Albstadt / Sandri Vitale

Im württembergischen Oberhaus ist der FC 07 Albstadt seit sechs Spielen ungeschlagen.

In einem intensiven Duell hatte das Team von Trainer Alexander Eberhart in der Schlussphase einige gute Möglichkeiten, doch es blieb beim gerechten Remis. Auch die Gastgeber hatten nach dem Ausgleich eine Reihe guter Chancen.

Auf dem Kunstrasen in Remseck boten die Tabellennachbarn den Zuschauern zwei völlig unterschiedliche Spielhälften. Zunächst waren es die Albstädter, welche der Partie ihren Stempel aufdrückten. Von Beginn an bestachen die Nullsiebener durch hohes Tempo, erarbeiteten sich im Mittelfeld die Feldhoheit und gingen meist als Sieger aus den Zweikämpfen hervor. Als einziges Manko war der Eberhart-Elf die Chancenverwertung anzukreiden. Immerhin – als Hakan Aktepe in der siebten Minute einen Freistoß gefährlich in den Fünfmeterraum schlug, führte dies umgehend zum Torerfolg. Marc Bitzer lauerte am langen Pfosten, gelangte ans Leder und netzte souverän. Die frühe Führung spielte den Gästen in die Karten, denn die Remser reagierten geschockt.

So ergab sich nahezu während der gesamten ersten Hälfte Einbahnstraßen-Fußball in Richtung des VfB-Tors. In der zwölften Minute klärte die Neckarremser Defensive einen direkt aufs Tor gezogenen Eckball von Hakan Aktepe gerade noch auf der Torlinie. Kurz darauf kam Stefan Jovanovic an das Spielgerät, schoss aber knapp am linken Pfosten vorbei. Bei Marco Sumsers Abschluss nach Vorarbeit von Hakan Aktepe zischte der Ball in der 34. Minute über den Querbalken. Die Bestrafung für die Albstädter erfolgte kurz vor der Pause, denn auch Neckarrems wusste, seine erste Chance umgehend in einen Treffer umzumünzen. Ein starker Flankenwechsel von Andreas Schwintjes auf die linke Strafraumecke segelte passgenau auf den Fuß von Alexandru Emanuel Popescu. Dieser fackelte nicht lange, nahm die Kugel aus der Luft und brachte sie durch einen flachen Volleykracher im Netz unter.

Der Ausgleich hatte den Hausherren wohl einiges an Auftrieb verliehen, denn aus der Kabine kamen die VfB-Kicker mit mächtigem Rückenwind. Albstadt dagegen verschlief die ersten 20 Minuten nach dem Wiederanpfiff komplett. Im Mittelfeld gab zunehmend Neckarrems den Ton an, von der Zweikampfstärke aus Halbzeit eins war bei den Gästen nichts mehr zu sehen. Zudem übte die Mannschaft von VfB-Trainer Markus Koch über die Flügel immer wieder Druck aus. Vor allem den schnellen Popescu brachte die FC 07-Defensive auf der linken Seite über weite Strecken der Partie nicht gebändigt. Bis auf eine richtige Chance der Gastgeber überstanden die Nullsiebener die Drangphase des VfB jedoch ganz ordentlich. Als Daniel Spiegelhalter den Ball nach Schwintjes' Vorarbeit in der 74. Minute aus drei Metern über die Latte schaufelte, konnten sich die Blau-Weißen aber ausschließlich beim Fußballgott für das nötige Quäntchen Glück bedanken.

Während der Schlussviertelstunde fingen sich die Nullsiebener nochmals. Hätten Pietro Fiorenza und dessen Offensivkollege Sumser ihre aussichtsreichen Chancen in der 77. und 84. Minute jeweils noch genutzt, wäre das des Guten aber etwas zu viel gewesen. Am Ende blieb es beim insgesamt gerechten Unentschieden.