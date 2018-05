Albstadt FC 07 tritt am Samstag gegen TSV Essingen an

FC 07 tritt am Samstag gegen TSV Essingen an

Albstadt / Sandro Vitale

Am Samstag (15.30 Uhr) erwartet der FC 07 Albstadt den TSV Essingen. Der war in seinen Leistungen zuletzt inkonstant.

Auf das nächste Heimspiel dürfen sich die Fans des FC 07 Albstadt freuen. Der Verbandsligist empfängt am Samstag den TSV Essingen. Der ist aufgrund seiner schwankenden Form so etwas wie das Überraschungsei der Liga.

In der vergangenen Woche war es mehr als ärgerlich, als die Blau-Weißen nach dem Auswärtsspiel in Gmünd mit einer 1:2-Pleite als Verlierer vom Feld gingen. Doch taten sie das immerhin erhobenen Hauptes – und das konnten sie auch durchaus. Denn fußballerisch zeigten die Nullsiebener den Normannen, die seit dem Sieg gegen Albstadt den Platz an der Sonne genießen, ihre Grenzen auf. So hatte Nullsieben-Trainer Alexander Eberhart direkt nach der Begegnung kaum Worte gefunden und umschrieb die Partie schlichtweg als „affengeiles Spiel“ seiner Mannschaft.

Dafür, dass es dennoch weder für einen Punkt noch für einen „Dreier“ reichte, war ein individueller Fehler sowie das Traumtor von Gmünds Topspieler Andreas Meyer verantwortlich. „Nach dem Schlusspfiff haben wir uns alle sehr geärgert, da die Mannschaft einen Punkt oder sogar den Sieg verdient gehabt hätte“, räumt Eberhart ein. „Aber jetzt ein paar Tage später überwiegt eher die Freude darüber, dass wir ein klasse Spiel abgeliefert haben. Wir haben dem Gegner nicht nur Paroli geboten, sondern hohen Druck auf ihn ausgeübt.“

Im Klassement haben die Albstädter einen Platz eingebüßt und finden sich nun auf Rang sieben wieder. 34 Punkte zeigt die Bilanz der Albstädter an. Auf den Relegationsplatz hat die Eberhart-Truppe noch immer sechs Zähler Vorsprung. Um dieses Polster weiterhin zu genießen, sollte für die Nullsiebener morgen ein Sieg her. Dasselbe gilt allerdings für Albstadts nächsten Gegner. Essingen bringt es auf zwei Punkte weniger als die Nullsiebener und ist gewillt, an den Blau-Weißen vorbeizuziehen. Diese können nach den bisher gezeigten Leistungen der Rückrunde vor heimischer Kulisse jedoch mit breiter Brust auflaufen. Kommandogeber Eberhart sieht das ähnlich.

„Es ist sicherlich nicht mehr so, dass wir als die Underdogs gelten und der Gegner der Favorit ist“, gibt sich der Albstädter Trainer selbstbewusst, warnt aber dennoch vor einem überaus starken Team aus dem Ostalbkreis. „Wer Essingen kennt, der weiß natürlich, dass sie unheimliche individuelle Stärke besitzen. Eigentlich gehören sie in der Tabelle viel weiter nach oben. Essingen macht sozusagen den Eindruck einer launischen Diva. Am einen Tag verlieren sie hoch und dann gewinnen sie wieder gegen die Mannschaften aus dem vorderen Bereich. Bei Essingen weißt du nicht so richtig, wo du dran bist“, erklärt der 44-Jährige. Und damit hat Eberhart Recht, kamen die Essinger doch vor gut vier Wochen mit 0:8 in Wangen böse unter die Räder, um am Spieltag darauf dann den damaligen Tabellenführer Dorfmerkingen mit 2:0 zu bezwingen. In den vergangenen beiden Spielen zog der TSV gegen Sindelfingen und Calcio Leinfelden-Echterdingen jeweils den Kürzeren. Morgen will die Eberhart-Elf dafür sorgen, dass es für Essingen auch im Albstadion nichts zu holen gibt. Hierfür steht den Blau-Weißen der gesamte Kader zur Verfügung.