Albstadt FC 07 ist voller Vorfreude

Albstadt / Sandro Vitale

Nach der mageren Vorstellung gegen Essingen will sich der FC 07 am Samstag beim SSV Ehingen-Süd besser präsentieren.

Das nächste Auswärtsspiel steht bei den Verbandsliga-Fußballern des FC 07 Albstadt auf dem Programm. Gegen den SSV Ehingen-Süd sollten die Blau-Weißen am Samstag (15.30 Uhr) punkten.

Es war wenig begeisternd, was die Albstädter am vergangenen Spieltag vor heimischem Publikum in der Begegnung mit dem TSV Essingen geboten hatten. Von den Gegnern kam jedoch ebenfalls nicht mehr. So trennten sich die beiden Teams am Ende mit einem gerechtfertigten 1:1. „Wir haben über das Spiel gesprochen. Jetzt ist es abgehakt. Das ist schon so weit weg, dass ich gar nicht mehr darüber reden möchte“, stellt FC 07-Trainer Alexander Eberhart klar, dass die verhaltene Partie ihm überhaupt kein Kopfzerbrechen mehr bereitet.

Und wer will den Blau-Weißen etwas vorwerfen? Die bisherige Rückrunde lässt insgesamt kaum zu wünschen übrig. Deutlich wird das allein schon an der Tatsache, dass sich die FC-Kicker in der Rückrunden-Tabelle auf dem zweiten Platz befinden. Doch es zählt eben die gesamte Saison und bezogen auf diese sind die Albstädter mit 35 Zählern auf dem Konto Achter. Gewiss keine schlechte Platzierung. Nichtsdestotrotz wird die Luft nach unten wieder etwas dünner, sind es doch nur vier Punkte, die die Albstädter vom Relegationsplatz trennen. Aber, dass Eberhart auf derartige Dinge nur äußerst ungern eingeht, ist bekannt. „Die Stimmung in der Mannschaft ist super. Natürlich wird die Physis jetzt weniger, da unser Spiel einfach brutal laufintensiv ist. In dieser Hinsicht ist es durchaus nicht einfach, die letzten fünf Spiele über die Bühne zu bringen“, sagt Albstadts Kommandogeber. „Aber wir sind guten Mutes und wissen auf was es ankommt. Und deshalb werden wir die nötigen Punkte für den Klassenerhalt auch einfahren“, ist sich der Nullsieben-Coach sicher.

Den ersten Schritt in diese Richtung können die Blau-Weißen morgen bei Ehingen-Süd tätigen. Der SSV rangiert mit 31 Zählern auf Platz elf und ist punktgleich mit Rutesheim, das den Relegationsplatz belegt. Um nicht abzurutschen muss bei der Mannschaft von Trainer Michael Bochtler Zählbares her. Dafür gäbe es sicher einfachere Gegner als Albstadt. Denn auswärts sind die Blau-Weißen eine Macht. Zusätzlich hat die Eberhart-Truppe weiterhin richtig Lust auf Fußballspielen, was ihrem Kommandogeber anzumerken ist: „Ich freue mich jetzt auf das Spiel gegen Ehingen-Süd, wo wir wieder gefordert sind.“ Auf was es in diesem ankommen wird, weiß der Trainer der Albstädter genau. „Ich denke, dass sie eines der besten Umschaltspiele der Verbandsliga haben. Sie stehen relativ tief, schalten nach dem Ballgewinn schnell um. Wir wissen, was da auf uns zukommt, sind uns aber auch darüber im Klaren, wie wir es verteidigen müssen“, gibt sich Eber-hart selbstbewusst. Ehingen-Süd kann jedoch ebenfalls mit breiter Brust auflaufen, denn der SSV holte sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen und fertigte dabei Sindelfingen mit 6:1 und Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 4:1 ab.

Schlachtenbummler können wie immer im Mannschaftsbus mitfahren. Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Albstadion.