Albstadt Verbandsliga: FC 07 hat sich rehabilitiert

„Das ist Woche für Woche sehr, sehr kurios“

Die Saison im württembergischen Oberhaus ist beendet. Am finalen Spieltag haben die Kicker des FC 07 Albstadt noch einmal richtig Gas gegeben. Trainer Alexander Eberhart war die Begeisterung nach dem Spiel in Wangen anzumerken. „Fußball kann richtig verrückt sein – und die Verbandsliga Württem-berg ist richtig verrückt. So wie es uns zuletzt gegen Absteiger Öhringen ergangen ist, wo wir 0:4 verloren haben, so ging es heute dem FC Wangen“, sagte der Albstädter Coach.

„Wenn ich die Ergebnisse so lese – das ist Woche für Woche sehr, sehr kurios“, so Eberhart weiter. Nach der Pause habe er schon den Eindruck gehabt, Wangen würde sich nochmals gegen die Niederlage stemmen. „Mit dem 4:0 und 5:0 war die Messe dann aber gesungen“, bilanzierte der frühere Regionalliga-Spieler zufrieden. Wangens Coach Adrian Philipp sprach von einem hochverdienten Sieg für die Blau-Weißen und war trotz der Pleite zum Scherzen aufgelegt.

„Es gibt nach so einem Spiel auch die Möglichkeit herumzuschreien und danach beleidigt nach Hause zu gehen. Aber da es heute Freibier gibt, bleibe ich doch lieber hier“, sicherte er sich die Lacher bei der Pressekonferenz. „Solche Spiele gibt es. Jeder, der Fußball gespielt hat, kennt sie. Es sollte heute nicht sein“, sagte Wangens Kommandogeber abschließend. SV