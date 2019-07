Das traditionsreiche Eyachpokalturnier fand am Wochenende in Owingen statt. Die 67. Ausgabe wurde vom SV Owingen ausgerichtet, der sich als SG mit dem SV Hart am Ende sogar den Sieg sicherte.

Im Turnier der Aktiven kämpften in Gruppe A die SG Hart/ Owingen, Heiligenzimmern und Landesligist Trillfingen um den Einzug ins Halbfinale. In der zweiten Gruppe gingen der SV Stetten/Haigerloch, die SG Weildorf/ Bittelbronn und der SV Gruol. Das erste Spiel bestritten Heiligenzimmern und Trillfingen bereits am Samstag. In einer temporeichen Partie setzte sich Heiligenzimmern mit 2:1 gegen den Landesliga-Aufsteiger durch. Im zweiten Spiel des Tages gewann Stetten souverän mit 2:0 gegen Weildorf/Bittelbronn.

SG erwischt Blitzstart

Die weiteren Gruppenspiele fanden am Sonntag statt. Dabei setzte es zunächst eine Niederlage für Heiligenzimmern, mit 3:0 setzte sich Hart/Owingen gegen den SVH durch. Die SG erwischte einen Blitzstart und stellte die Weichen bereits nach fünf Minuten auf Sieg. Im letzten Gruppenspiel sicherte sich Weildorf/Bittelbronn mit einem 1:0-Sieg über Gruol das letzte Halbfinalticket. In einer turbulenten Partie mit zwei Platzverweisen auf beiden Seiten gelang der SG Weildorf/ Bittelbronn der Siegtreffer erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Im ersten Halbfinale standen sich dann Gastgeber und Weildorf/ Bittelbronn gegenüber. Hart/Owingen investierte mehr und ging nach einer guten Viertelstunde durch Hermann Gaksteder in Führung. Mit der Führung im Rücken beherrschten die Gastgeber das Geschehen. Nach 40 Minuten war es erneut Gaksteder, der sein Team dem Finale ganz nahe brachte. Bitter für Weildorf/Bittelbronn: Kurz vor dem Ende sah Marc Koch noch die Rote Karte. Im zweiten Halbfinale erwischte Stetten/Haigerloch gegen Heiligenzimmern den besseren Start. Manuel Wagner brachte Stetten nach elf Minuten in Führung, in der Folge zeigten sich die Grün-Weißen gewohnt ballsicher und ließen Heiligenzimmern wenig Chancen für einen Spielaufbau. Tobias Seibold und Jannik Schneider erhöhten dann noch auf 3:0 und machten somit den Einzug ins Finale perfekt.

Elfmeterschießen um Platz drei

Vor dem Endspiel fand noch das Elfmeterschießen um Platz drei statt. Dabei bewies Heiligenzimmern Nervenstärke und siegte mit 4:3. Im Finale ging der Gastgeber durch Tobias Silberhorn mit 1:0 in der 42. Minute in Führung. Gaksteder machte mit einem Doppelpack kurz vor dem Ende den Erfolg perfekt.

AH-Turnier und Perspektivturnier

Bereits am Vorabend hatte Stetten/Haigerloch bei den AH gewonnen, das Perspektivturnier entschied die SG Weildorf/Bittelbronn 2 für sich.

