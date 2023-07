Als der Schiedsrichter am Sonntag um 18.21 Uhr das Endspiel um den Eyachpokal auf dem Sportplatz in Hart abpfiff, kannte der Jubel aufseiten des SV GW Stetten keine Grenzen. Spielertrainer Lars Eschment und all seine Ersatzspieler stürmten aufs Feld und umarmten die Mitspieler. Schnell bildete sich...