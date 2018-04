Albstadt Ex-Profi „Bobo“ Mayer macht den Unterschied

Albstadt / Sandro Vitale

Im Spitzenspiel kassierte der FC 07 Albstadt eine knappe 1:2-Niederlage beim Aufstiegsaspiranten Normannia Gmünd.

Es war ein intensives Duell im Jahnstadion. Der neue Primus führte nach einem Doppelpack von Andreas Mayer bereits mit 2:0, ehe die Elf von Alexander Eberhart nach dem Rumpel-Anschluss auf den Ausgleich drängte. Vergebens.

Aus Sicht der Albstädter war es ein ärgerlicher Nachmittag. An der Leistung hat es sicherlich nicht gelegen, dass in der Begegnung mit dem 1. FCN keine Zähler herausgesprungen sind. Über 90 Minuten gesehen waren die Nullsiebener die spielbestimmende Mannschaft. Während der ersten halben Stunde gestalteten die Hausherren die Partie noch ausgeglichen.

Folglich spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab, was dem hohen Verbandsliga-Niveau aber nichts abtat. Albstadt erarbeitete sich nach und nach das Oberwasser. Auf Seiten der Gmünder musste Efendi Erol indes bereits nach zehn Minuten verletzt vom Feld. Doch ergab sich weder durch die Feldhoheit noch durch Erols Ausfall ein Vorteil für die Blau-Weißen. Denn der erste richtige Angriff der Normannen erwies sich sofort als folgenschwer.

Nach einem Pass von der linken Seite wusste sich die FC 07-Defensive nur mit einem Foul zu helfen, worauf Schiedsrichter Felix Prigan auf den Punkt zeigte. Andreas Meyer ließ FC-Torwart Mario Aller in der 26. Minute keine Chance und verwandelte den Strafstoß eiskalt. Nach dem Führungstreffer wurden die Gastgeber stärker. Große Gefahr strahlte Gmünd allerdings nicht aus, denn Albstadts Abwehr verrichtete konzentriert ihre Arbeit und ließ kaum etwas zu.

Einbahnstraßen-Fußball gab es nach der Pause zu sehen. In der 48. Minute setzte Marc Bitzer den eingewechselten Pietro Fiorenza mit einem klasse Pass in Szene. Der Goalgetter der Blau-Weißen schlenzte die Kugel aber knapp am Tor vorbei. Drei Minuten später erkannte Bitzer erneut die Schnitt-stelle, Fiorenzas Direktabnahme verfehlte allerdings erneut das Ziel. Durch einen Geniestreich von Meyer erhöhten die FCN-Kicker dann mitten in der Albstädter Drangphase ihre Führung. Aus halblinker Position setzte der 37-jährige Routinier bei einer Flanke zum Volleyschuss an und nagelte das Leder in der 53. Minute traumhaft in den langen Winkel – nichts zu halten für Aller. Albstadts Trainer Eberhart hatte bereits im Vorfeld der Partie vor dem versierten Ex-Reutlinger gewarnt.

Trotzdem ließen sich die Albstädter nicht aus dem Konzept bringen, spielten weiterhin nach vorne und belohnten sich in der 58. Minute mit dem Anschlusstreffer. Stefan Jovanovic hatte seinen Offensivkollegen Philipp Rumpel in die Spitze geschickt. Dieser stürmte auf Gmünds Torwart Yannick Ellermann zu und schob den Ball zum 2:1 in die Maschen.

Während der restlichen halben Stunde überzeugten die Normannen mit ihrer Abgeklärtheit. Albstadt ging hohes Tempo, drängte die Hausherren tief in die eigene Hälfte. Echte Hochkaräter wusste der FCN aber zu verhindern. Jedoch machten es die Nullsiebener den Gmündern auch nicht wirklich schwer, waren es trotz Überlegenheit doch hauptsächlich lange Bälle, in denen Albstadt sein Heil suchte. Alles was heraussprang waren vereinzelte Halbchancen. Da diese folgenlos blieben, bejubelten die Normannen am Ende ihren 2:1-Heimerfolg und die aufgrund der Niederlagen von Dorfmerkingen und Hollenbach frisch eroberte Tabellenführung.