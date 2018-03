Balingen Entscheidende Wochen für die TSG

Balingen / Marcel Schlegel

Die TSG Balingen erwartet mit dem SGV Freiberg am Samstag einen echten Prüfstein.

Meistens gilt im Fußball: Je besser ein Team in die Saison oder nach der Winterpause startet, desto besser steht es am Ende da. Schon deshalb liegen vor der TSG Balingen entscheidende Wochen.

Zumal es der Oberliga-Tabellenführer seit Ende der Winterpause ausschließlich mit direkten Konkurrenten zu tun bekam und nun weiterhin bekommt: Am Samstag (15 Uhr) reist mit dem SGV Freiberg nicht nur der Tabellenvierte nach Balingen, sondern auch die Mannschaft der Stunde. Nach dem Nachhol-Heimspiel am Dienstag (19 Uhr) gegen Kellerkind 1. CfR Pforzheim erwartet die TSG nächsten Freitag (19.30 Uhr) mit dem FC 08 Villingen den Tabellenzweiten. Die ersten beiden Gradmesser von 2018 überstand die Mannschaft von Trainer Ralf Volkwein bereits unbeschadet: Beim damaligen Tabellendritten Neckarsulmer SU gewann die TSG mit 2:1, vor Wochenfrist trennte sie sich vom heimstarken SV Oberachern ferner mit 2:2.

Bei der NSU hätte sich die Volkwein-Elf auch über einen Punkt nicht beschweren können, in Achern indes war ein Sieg in Reichweite. „So gleicht sich alles aus“, sagt Balingens Lukas Foelsch. Der Unterschied: „In Oberachern fehlte uns jener Killerinstinkt, den wir in Neckarsulm hatten.“ Foelsch, im Mittelfeld der TSG eine schier unantastbare Größe, vergab in Oberachern selbst die eine oder andere hochkarätige Möglichkeit. „Das muss ich mir ankreiden“, gesteht der Führungsspieler, der aber betont: „Wir können mit vier Punkten gegen diese beiden starken Gegnern, zumal in der Fremde, sehr gut leben.“

Denn obschon die TSG in der laufenden Saison erst zwei Partien verloren hat, stellt der 30-Jährige klar: „Wenn es gegen direkte Konkurrenten geht, müssen wir auch mal mit einem Remis zufrieden sein. Wir sind gut drauf, aber keine Übermannschaft.“ Die letzte Niederlage kassierte Balingen jedoch Ende September; die letzten fünf Spiele vor der Oberachern-Partie hatte die Volkwein-Elf allesamt gewonnen.

Dennoch, so Foelsch, seien die Balinger erfahren genug, keinen Gegner zu unterschätzen schon gar nicht den SGV Freiberg, der am Smastag kommt. Die Wasen-Kicker haben einen kleinen Lauf und seit Wiederbeginn zum Beispiel Oberachern (4:0) und Villingen (2:0) bezwungen. „Wir wissen, dass die Freiberger gut drauf sind“, sagt Foelsch. „Wir wollen sie stoppen.“ Auch fürs Heimspiel gelte jedoch die Maxime: „Nicht zu verlieren, ist gegen einen direkten Konkurrenten das oberste Gebot.

Wir wollen drei Punkte, aber die Freiberger auch erst mal auf Distanz halten“, erklärt Foelsch, der ein „völlig anderes Spiel“ als in der Hinrunde erwartet, das die TSG verdient mit 1:0 in Freiberg gewann. „Damals waren wir anfangs kurz wackelig, hatten die Freiberger dann aber im Griff“, erinnert sich der Ex-Aalener. Der SGV steht aktuell auf Oberliga-Platz vier. Sechs Zähler, bei einem Spiel mehr, fehlen den Freibergern auf die TSG.