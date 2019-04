Nur drei Heimsiege gab es zum Auftakt der Bezirksliga. Die meisten Tore fielen beim FC 07 Albstadt 2 und in Trillfingen.

Die Spiele: Steinhofen – Nusplingen/ Obernheim 0:3 (0:2). Beide Mannschaften kamen noch etwas holprig aus der Winterpause und konnten nicht ihr gewohntes Potenzial abrufen. Steinhofen hatte einfach nicht die Mittel, das Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden. Die Gäste verzeichneten insgesamt die besseren Chancen – und nutzten diese.

Tore: 0:1 C. Butz (6.), 0:2 S. Moser (42.), 0:3 Horn (89./Elfmeter).

Hart/Owingen – Burladingen 3:0 (2:0). Hart/Owingen verschaffte sich Luft im Abstiegskampf und stürzte Burladingen tiefer in die Krise. Die Gastgeber schnürten den FCB ein und gingen früh mit 2:0 in Führung. Nach der Pause plätscherte die Partie vor sich hin und der Gast bäumte sich kaum auf. So stand am Ende ein verdienter Heimerfolg.

Tore: 1:0 Ruderschmidt (13.), 2:0 Gaksteder (16.), 3:0 Fechter (86.).

Trillfingen – Heinstetten 2:2 (0:1). Der SVH, der in der Defensive gut stand, ging mit der ersten Chance in Führung. Trillfingen tat dagegen zu wenig. Nach der Pause drängten die Hausherren und hätten die Partie in dieser Phase auch entscheiden können. Nach einer Gelb-roten Karte spielte der TSV am Ende in Unterzahl und fing sich noch den Ausgleich ein. Kurios: Der Schiedsrichter musste nach 48 Minuten verletzungsbedingt ausgetauscht werden.

Tore: 0:1 Riester (11.), 1:1 Heller (71.), 2:1 Singer (75./Elfmeter), 2:2 Leibold (86.).

Albstadt 2 – Melchingen 3:1 (1:0). Albstadts Reserve gab den Ton in der ersten Halbzeit an, Melchingens Keeper hielt seine Mannschaft aber mit guten Paraden im Spiel. Auch nach der Pause hatte der FC 07 mehr Anteile. Die Schussphase verlief hektisch, am Sieg der Blau-Weißen war aber nicht mehr zu rütteln.

Tore: 1:0, 2:0 Tiktapanidis (34., 54./Elfmeter), 3:0 Mawia (66.), 3:1 Genkinger (79.).

Hechingen – Rangendingen 2:0 (0:0). Hechingen war in der ersten Spielhälfte das dominante Team. Nach der Pause steigerte sich Rangendingen dann zwar, dennoch hatte der FCH weiterhin Vorteile. In der 80. Minute bot sich dem Gast die Großchance zum Ausgleich, die aber ungenutzt blieb.

Tore: 1:0 Dehner (61./Elfmeter), 2:0 Ekiztas (85.).

Erlaheim – Ebingen 1:2 (0:2). Zu Beginn waren die Rot-Weißen klar überlegen und hatten ein Chancenplus, das sie zu einer 2:0-Führung nutzten. Nach der Pause kam Erlaheim besser ins Spiel und markierte den Anschlusstreffer. Mehr gelang nicht, da die Platzherren in der Offensive zu harmlos agierten.

Tore: 0:1 Junger (6.), 0:2 Henes (20.), 1:2 Ober (58.).⋌EM