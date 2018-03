Zollernalbkreis Dotternhausen fordert den Primus

Zollernalbktreis / Eugen Merz

Am ersten regulären Spieltag nach der Winterpause warten spannende Duelle auf die Mannschaften der Bezirksliga.

Zum offiziellen Auftakt nach der Winterpause hält die Bezirksliga gleich ein Topspiel bereit: Spitzenreiter FC 07 Albstadt 2 trifft am Sonntag (15 Uhr) auf den spielstarken Verfolger Dotternhausen. Die Spiele:

Albstadt 2 – Dotternhausen. Primus FC 07 Albstadt 2 sollte am Sonntag auf der Hut sein. Der Tabellenzweite Dotternhausen hat seine Chance gewittert, die Nullsiebener vom Thron zu stoßen. Dennoch scheinen die Albstädter aufgrund des Heimvorteils leicht favorisiert. Bereits in der Hinrunde schafften die Blau-Weißen einen 2:0-Sieg. Vielleicht kann sich der SVD dafür nun re-vanchieren . Tipp: 2:1

Bitz – Ebingen. Nachdem die direkte Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg in den Nachholspielen punktete, stehen die Sportfreunde unter Zugzwang. Von der Tabellensituation her haben sie nichts mehr zu verschenken. Allerdings steht eine sehr hohe Hürde ins Haus, denn Ebingen mischt vorne mit. Den Rot-Weißen ist ein „Dreier“ in Bitz zuzutrauen. Tipp: 1:3

Trillfingen – Stetten/Haigerloch. Derbystimmung herrscht am Sonntag in Trillfingen, wenn der SV Stetten/Haigerloch seine Visitenkarte beim TSV abgibt. Die Trillfinger haben sich einiges vorgenommen. Gegen den Lokalrivalen soll der Heimvorteil genutzt und drei Zähler eingefahren werden. Die Grün-Weißen wollen allerdings ebenfalls einen Sieg im Derby verbuchen. In der Hinrunde trennten sich Trillfingen und der SVS mit einem 2:2-Unentschieden. Tipp: 2:1

Hart/Owingen – Rangendingen. Die SG Hart/Owingen war am vergangenen Wochenende bei einem Nachholspiel im Einsatz. In Burladingen konnte die Spielgemeinschaft einen wichtigen Zähler (Endstand: 0:0) einfahren. Jetzt soll der Tabellennachbar SV Rangendingen in die Knie gezwungen werden. Der SVR könnte mit einem Sieg die rote Laterne an Hart/Owingen weiterreichen. Gerne wird man sich bei der SG noch an das Hinspiel erinnern, das sie mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Tipp: 2:1

Erlaheim – Steinhofen. In der Vorrunde konnte der Aufsteiger aus Erlaheim einen Punkt aus Steinhofen entführen. Damals gab es ein 2:2. Das wird den SVE optimistisch stimmen. Allerdings hat sich Steinhofen im Verlauf der Spielzeit sehr konstant präsentiert. Zuletzt gab es einen 2:1-Sieg gegen Stetten/Haigerloch. Daher wird der FCS sicher nicht ohne Hoffnungen nach Erlaheim anreisen. Tipp: 1:2

Burladingen – Nusplingen. Die Fehlastädter haben einen Vorteil: Sie standen bereits am vergangenen Sonntag auf dem Rasen. Gegen Hart/Owingen gab es dabei nur ein torloses Unentschieden. Nusplingen war noch nicht im Einsatz. Im Hinspiel setzte sich der TSV knapp mit 2:1 gegen Burladingen durch. Jetzt ist der FCB in der Favoritenrolle. Tipp: 1:0

Gruol – Winterlingen. Eine böse Klatsche musste Winterlingens Mannschaft im Nachholspiel gegen Ebingen einstecken. Mit 0:5 wurde das Team abgestraft. Es wird sich nun im Duell mit Gruol zeigen, wie der FCW diese Pleite verkraftet hat. Auf dem Freihof hängen die Trauben hoch. In der Hinrunde gelang Gruol ein 3:2-Sieg. Tipp: 2:1