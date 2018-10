Kreisliga A 2 Bisingen klarer Sieger im Duell der Neulinge

Zollernalbkreis / Eugen Merz

Der Kuhloch-Kicker fegen den Mitaufsteiger SV Heselwangen mit 5:1 vom Platz.

Primus Heiligenzimmern landete einen wichtigen 1:0-Sieg bei der SG Boll/Stein. Aber auch die beiden Verfolger FV Bisingen und SG Weildorf/Bittelbronn waren gestern siegreich. Die Spiele:

Bisingen – Heselwangen 5:1 (2:0).

Bisingen bestimmte von Beginn an das Geschehen und führte zur Pause verdient mit 2:0. Auch in der zweiten Spielhälfte war Heselwangen nicht in der Lage ernsthaft dagegenzuhalten.

Tore: 1:0 Kästle (28.), 2:0 Sebastian Pasternak (41.), 2:1 Kipke (50.), 3:1 Kästle (69.), 4:1 Mäurle (74.), 5:1 Kästle (78.).

Killertal – Geislingen 2:3 (1:1).

Einen wichtigen Auswärtssieg konnte Neuling Geislingen beim Gastspiel im Killertal landen. Der Aufsteiger egalisierte die Führung des FCK noch vor der Pause. Ein Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten brachte den TSV dann auf die Siegerstraße.

Tore:1:0 Poschmann (38.), 1:1 Fußnegger (40./Elfmeter), 1:2 Bühler (58.), 1:3 Cucca (62.), 2:3 Würzinger (88.).

Weildorf/Bittelbronn – Stetten/Salmendingen 3:1 (2:1).

Die SG zeigte in Durchgang eins eine starke Leistung. Zur Pause wäre eine höhere Führung möglich gewesen. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Gastgeber ruhiger angehen. Der FCS spielte nun mit, ohne zu zwingenden Chancen zu kommen.

Tore: 1:0 Nota (23.), 2:0 Marano (35.), 2:1 Maichle (44..), 3:1 Hellstern (90.).

Boll/Stein – Heiligenzimmern 0:1 (0:0).

In der Anfangsphase war Boll/Stein am Drücker, spielte sich gute Chancen heraus. In der Folge ging es hin und her. Auch in der zweiten Spielhälfte war die Partie ausgeglichen. Das Tor des SVH fiel aus dem Nichts.

Tor:0:1 Bisinger (67.).

Leidringen – Grosselfingen 1:1 (1:0).

Beide Mannschaften kamen in den ersten 45 Minuten zu Chancen. Diese wurden jedoch teilweise fahrlässig vergeben. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen.

Tore: 1:0 Haug (28.), 1:1 Buckenmaier (53.).

Onstmettingen – Rosenfeld 2:2 (1:0).

Onstmettingen wehrte sich nach Kräften gegen den Favoriten aus Rosenfeld. Der SVR verwandelte einen 0:1-Rückstand in eine zwischenzeitliche 2:1-Führung. Doch die Albstädter stemmten sich gegen die drohende Pleite und wurden mit dem 2:2 belohnt.

Tore:1:0 Klaiber (36.), 1:1, 1:2 Boon (61., 77.), 2:2 Karakas (90.).

Gauselfingen/Hausen i. K. – Burladingen 2 4:3 (0:1).

Sehr torreich und turbulent ging es in Gauselfingen zu. Die Hausherren enttäuschten im ersten Durchgang. So bestimmte Burladingen 2 das Geschehen. Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit dem glücklicheren Ende für die SG.

Tore: 1:0 Mitrenga (47.), 2:0 Brand (54.), 2:1 Ziegler (60.), 2:2 Dunger (65.), 3:2, 4:3 Brand (66., 88.).

Killertal muss nach Grosselfingen

Der achte A2-Spieltag findet am Mittwoch und Donnerstag statt. Bisingen gastiert am Mittwoch (13 Uhr) bei Burladingen 2, Weildorf/Bittelbronn empfängt Geislingen, Gau-selfingen/Hausen i. K. läuft bei Stetten/Salmendingen auf den Platz, Heselwangen bekommt es mit Boll/Stein zu tun, Heiligenzimmern trifft auf Onstmettingen und Leidringen muss nach Rosenfeld (alle 15 Uhr). Am Donnerstag (19 Uhr) reist der FC Killertal nach Grosselfingen. mz