Zollernalbkreis Bezirkspokalfinale steigt in Frommern

Frommern / Matthias Zahner

Wer beerbt Titelverteidiger FC 07 Albstadt 2? Am Donnerstag (16 Uhr) treffen in Frommern der FC Pfeffingen – Neunter der Kreisliga A 1 – und Bezirksligist SV Erlaheim im Bezirkspokalfinale aufeinander.

„Im Pokal haben wir bisher ganz gute Spiele gezeigt, hatten aber auch Losglück“, sagt FCP-Trainer Marc Haasis. Einem Bezirksligisten ging sein Team nämlich bislang aus dem Weg. In der ersten Runde bezwang die Haasis-Elf den FC Stetten/Salmendingen (Kreisliga A 2) im Elfmeterschießen. Zwei Minuten vor Ende markierte Pfeffingens Axel Strahler den 3:3-Ausgleich und ermöglichte seinem Team das Weiterkommen. In Runde zwei hatte B-Ligist FC Wessingen mit 0:4 klar das Nachsehen. Im Achtelfinale reiste mit dem FC Grosselfingen ein starker A-Ligist nach Albstadt. Wieder hatte Pfeffingen spät ausgeglichen und im anschließenden Elfmeterschießen die Oberhand behalten. Mit 6:2 fertigte der FCP den SV Dotternhausen 2 (B 1) im Vier-telfinale ab. Wesentlich spannender ging es im Semifinale gegen den SV Heinstetten zu. Wieder musste das Elfmeterschießen herhalten, um den ersten Finalteilnehmer zu ermitteln – das bessere Ende hatte erneut Pfeffingen. In der Liga läuft es für den FCP eher durchwachsen. Mit 32 Punkten hat Pfeffingen zwar längst nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, nach vorne fehlen aber auch etliche Zähler. „Erlaheim ist von den Spielern her klar favorisiert“, sieht Haasis die Rollen klar verteilt, fügt allerdings hinzu: „Es ist aber ein Endspiel und dann vieles auch Kopfsache. Ich hoffe, dass wir unsere Chancen bekommen.“

Sein Gegenüber Gerd Schneider warnt vor dem Final-Kontrahenten: „Ich habe gehört, dass Pfeffingen eine sehr kampfstarke Mannschaft ist. Wir müssen den Kampf annehmen, sonst gehen wir baden.“ Dennoch weiß er auch um die Favoritenrolle seines Teams: „Spielerisch sind wir sicher besser. Aber wir haben vor jeder Mannschaft Respekt.“ Erlaheims Weg ins Finale führte zunächst über die SG Erzingen/Roßwangen/Endingen. Den Zweiten der Kreisliga B 1 bezwang die Schneider-Truppe problemlos mit 8:0. Es folgte ein 2:0-Sieg gegen den FC Onstmettingen (A 2) und ein 2:1-Erfolg gegen den TSV Harthausen 2 (A 1). Auch der SV Heiligenzimmern (A 2) war im Viertelfinale schlussendlich eine Nummer zu klein für die Erlaheimer (Endstand: 3:1). Nur einmal musste der Bezirksligist ins Elfmeterschießen. Im Halbfinale gegen Ligakonkurrent TSV Nusplingen zeigte die Schneider-Truppe keine Nerven vom Punkt und machte den Finaleinzug perfekt. „Für beide Teams wäre der Sieg eine Sensation. Es kommt sehr selten vor, dass man in einem Finale steht. Jeder von uns ist heiß“, sagt Schneider, der aber auch weiß: „Im Pokal ist alles möglich.“