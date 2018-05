Zollernalbkreis Bezirksliga: Spitzenteams lassen Federn

Zollernalbkreis / Matthias Zahner

Der Gewinner des Spieltages im Oberhaus heißt SV Dotternhausen. Tabellenführer Albstadt 2 bekommt das Nervenflattern.

Der SV Dotternhausen hat in der Bezirksliga die Patzer der Konkurrenz ausgenutzt und hat ein Spiel nun in der Hinterhand. In der A 1 und A 2 marschieren die Tabellenführer in Richtung Meistertitel.

Noch führt der FC 07 Albstadt 2 die Tabelle der Bezirksliga an. Doch der SV Dotternhausen liegt mit einem Zähler und einem Spiel weniger auf Platz zwei und damit in Lauerstellung. Die Elf von Spielertrainer Mathias Mauz siegte gegen den Tabellenletzten SV Rangendingen verdient mit 3:0. Das 0:0-Unentschieden der Albstädter gegen den FC Steinhofen war schon ihr viertes Spiel in Folge ohne Sieg. Aber auch der FV Rot-Weiß Ebingen machte es nicht besser und trennte sich torlos vom TSV Harthausen. „Die oberen Mannschaften – inklusive uns – fangen gerade an, etwas zu schwächeln. Am Ende wird das Team vorne stehen, das den längsten Atem hat“, sagt Cedo Vujacic, Sportlicher Leiter der Albstädter Reserve, der unterdessen verkündete, dass Thomas Henes in der nächsten Saison die U 23 der Nullsiebener coachen wird. „Wir haben ihn uns gezielt ausgesucht. Er ist ein Trainer, der gut mit jungen Spielern umgehen kann. Das hat er bereits beweisen. Außerdem hat er auch schon beim FC Tailfingen und beim FC 07 Albstadt gespielt und ist daher kein Unbekannter für uns“, begründet Vujacic die Verpflichtung des erfahrenen Trainers.

Fernab dessen hat der SV Gruol das Derby gegen den TSV Trillfingen mit 1:0 für sich entschieden und meldete sich damit zurück im Kampf um die vorderen Plätze. In den ist nach dem Wochenende plötzlich auch wieder der TSV Nusplingen involviert. Die Mannschaft von Spielertrainer Thomas Essigbeck siegte dank eines Doppelpacks von Martin Horn mit 2:1 in Stetten/Haigerloch. „Wir sind froh über die drei Punkte“, sagt Essigbeck, der von den vorderen Plätzen nicht allzu viel wissen will: „Wir sind das Team von den ersten Sechs mit dem größten Abstand zur Spitze.“

Der SV Heinstetten schickt sich in der Kreisliga A 1 an, bald die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Mit 4:0 siegte das Team aus dem Meßstetter Ortsteil beim stark abstiegsbedrohten TSV Harthausen 2. Verfolger SG Obernheim/Nusplingen 2 unterlag gegen den FC Pfeffingen verdient mit 0:2 und ist nun nur noch einen Zähler vor dem SV Tieringen, der mit 6:0 die TSG Margrethausen abfertigte. Fraglich ist, wie es mit Türkspor Winterlingen weitergeht. Das Team brachte bereits zum zweiten Mal keine Elf auf den Platz. Deshalb gingen die drei Punkte an die TG Schömberg.

Das Spitzentrio der Kreisliga A 2 hielt sich am Wochenende schadlos. Der Tabellenführer TV Melchingen bezwang den SV Rosenfeld mit 3:2 und liegt vier Zähler vor dem FC Hechingen und hat noch ein Spiel mehr zu absolvieren als der Tabellenzweite. Hechingen war beim FC Killertal mit 3:1 erfolgreich und wahrte den Drei-Punkte-Abstand auf die SG Boll/Stein 2, die einen 7:0-Kantersieg über die Reserve des FC Burladingen feierte. Die blieb damit genauso punktlos wie die übrigen Kellerkinder Leidringen (1:3 bei Weildorf/Bittelbronn), Onstmettingen (4:7 in Grosselfingen) und Weilheim/Friedrichstraße (0:8 bei Stetten/Salmendingen).