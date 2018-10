Zollernalbkreis Bezirksliga: Rangendinger Serie reißt

Zollernalbkreis / Eugen Merz

In der Bezirksliga gab es am vergangenen Wochenende wieder die eine oder andere Überraschung.

Erlaheim – Harthausen 1:3 (0:2). Das Spiel auf dem Eichberg verlief über weite Strecken ausgeglichen, beide Mannschaften schenkten sich nichts. Allerdings zeigte sich Harthausen effizienter in Sachen Chancenverwertung, machte aus vier Möglichkeiten drei Tore. Auch nach dem Rückstand gab sich Erlaheim nicht geschlagen und ließ nichts unversucht – aber vergebens.

Tore: 0:1, 0:2 Rösch (4., 23.), 0:3 Baur (55.), 1:3 Ott (75.).

Burladingen – Stetten/Haigerloch 2:1 (0:1). Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt fuhren die Fehlastädter ein. Burladingen gestaltete die Partie überlegen und hatte mehr Ballbesitz, lag zur Pause aber trotzdem zurück. Der FCB gab sich nicht auf und konnte das Spiel in Durchgang zwei noch drehen.

Tore: 0:1 Pitzen (34.), 1:1 Misailidis (62.), 2:1 Catteneo (78.).

Melchingen – Rangendingen 2:0 (1:0). Das kam unerwartet: Ausgerechnet Neuling Melchingen beendete die Rangendinger Siegesserie. Die ersten 45 Minuten verliefen ausgeglichen. Nach dem Wiederbeginn kam der TVM besser ins Spiel und nutzte kurz vor Spielende einer seiner Chancen zur Vorentscheidung.

Tore: 1:0 Scholz (21.), 2:0 Maichle (80.).

Gruol – Heinstetten 1:0 (0:0). Heinstetten stand tief in der Defensive und machte den Hausherren das Leben schwer. Gruol fand in der Folge nicht zu seinem Rhythmus. Die Gastgeber spielten sich immer wieder in der dicht gestaffelten Abwehr fest. Am Ende wurde der SVG für seine Mühen aber noch mit dem späten 1:0 belohnt.

Tor: 1:0 Pfister (82.).

Albstadt 2 – Trillfingen 3:0 (2:0). In Albstadt wurde ein kampfbetontes Duell geboten. Die zwei Mannschaften spielten lange Zeit auf Augenhöhe, beide Teams kamen zu Chancen. Die Tore machten aber die Albstädter – und nach einer roten Karte konnte Trillfingen in der Schlussphase nicht mehr viel bewegen.

Tore: 1:0, 2:0 Remche (19., 45.+2), 3:0 Nebrigic (47.).

Hart/Owingen – Hechingen 3:1 (2:0). Durch den überraschenden Erfolg gegen den starken Aufsteiger verschaffte sich Hart/Owingen etwas Luft im Abstiegskampf. Die Hauherren setzten Hechingen unter Druck und so kam der Gast kaum zu Möglichkeiten. Auch nach der Pause versuchten die Zollerstädter die Partie zu drehen, doch kämpfte die SG bis zum Schluss. Hart/Owingen verwaltete den Vorsprung und siegte verdient.

Tore: 1:0, 2:0 Beuter (25., 31.), 2:1 Wagner (59.), 3:1 Gaksteder (67.).

Nusplingen/Obernheim – Ebingen 3:0 (1:0)

Die SG Nusplingen/ Obernheim hat ihre Tabellenführung verteidigt. Gegen den FV Rot-Weiß Ebingen landete die Elf von Spielertrainer Thomas Essigbeck einen schlussendlich verdienten 3:0-Auswärtssieg.

Tore: 1:0 Siber (4.), 2:0 Royer (76./Eigentor), 3:0 Decker (90.+1).