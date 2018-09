Zollernalbkreis Bezirksliga: Kein Sieger im Derby

Zollernalbkreis / Daniel Drach/Eugen Merz

Ein 2:2-Unentschieden gab es im Bezirksliga-Derby zwischen dem TV Melchingen und dem FC Burladingen.

Für beide Mannschaften hätte der Saisonstart durchaus besser laufen können. Der Aufsteiger aus Melchingen hatte im Vorfeld nur eine der sechs Partien für sich entscheiden können und stand mit drei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Auch der FC Burladingen konnte mit der mageren Ausbeute von vier Zählern nach sieben Spielen alles andere als zufrieden sein. Dementsprechend motiviert waren die beiden Teams, im Derby die nächsten wichtigen Punkte einzufahren, um sich etwas Luft in der Tabelle zu verschaffen.

Zu Beginn der Partie zeigte sich dies vor allem an der Gangart. Offensiv passierte zunächst nur wenig, dafür ging es im Mittelfeld mit hart geführten Zweikämpfen zur Sache. So versuchten es beide Mannschaften zunächst mit langen Bällen – ohne Erfolg. Erst nach einer gut 15-minütigen Abtastphase gab es auch die ersten sehenswerten Angriffe. Vor allem die Hausherren zeigten erste gute Ansätze, ließen den Ball gut in den eigenen Reihen zirkulieren und kamen durch Daniel Maichle zum ersten nennenswerten Abschluss. Doch Maichles Versuch aus 18 Metern ging knapp über das Gäste-Tor (15. Minute).

Auf der Gegenseite kam Christian Cattaneo nach einem Abwehrschnitzer an der Sechzehnergrenze an den Ball, zog direkt ab, doch TV-Keeper Moritz Euchner war zur Stelle (20.).

Nur eine Zeigerumdrehung später wurde Burladingens Ante Cavic im Strafraum freigespielt, doch dessen Linksschuss ging am langen Pfosten vorbei. Kurz darauf fuhren die Hausherren einen klasse Konter: Burladingen war zu weit aufgerückt, Tim Ulmer steckte auf den losgeeilten Marc Scholz durch, der war frei vorbei, umkurvte im Eins-gegen-Eins FC-Keeper Rick Fauser und schoss zum 1:0 für Melchingen ein (23.). Der Torschütze war auch in der Folge ein Aktivposten und an jedem TVM-Angriff beteiligt. So auch in der 28. Minute, als Melchingens Stürmer von rechts perfekt in den Lauf von Kevin Scholz flankte, welcher den Ball am Fünfmeterraum nicht voll traf, der somit knapp vorbeiging. Wenig später scheiterte der Torschütze nach schönem Zuspiel von Philipp Held im Duell mit Fauser (35.). Letztlich blieb es zur Pause bei der verdienten Führung der Hausherren. „Die erste Hälfte war eine Katastrophe von uns“, gab FCB-Spielertrainer Andreas Dockhorn unumwunden zu.

Nach dem Seitenwechsel wurde sein Team aber besser. Marcel Lukovnjak durfte aus dem rechten Halbfeld unbedrängt flanken und Dockhorn köpfte zum 1:1 ein (50.). Nur fünf Minuten danach war der Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt. Nach einer Hereingabe von Cavic war erneut Dockhorn per Kopf zur Stelle und traf aus kurzer Distanz zum 2:1. „Wir hatten nach der Pause eine kurze Schwächephase. Das hat uns leider den Sieg gekostet“, meinte Melchingens Coach Dennis Rittgarn. Nun wirkte es so, als hätte Burladingen Oberwasser, doch Melchingen fand die richtige Antwort: Lukas Wallenmaier setzte sich über links durch und flankte vor das Burladinger Gehäuse, wo sich Maichle perfekt in den freien Raum bewegt hatte und den Ball akrobatisch am Gäste-Keeper vorbeispitzelte – 2:2 (62.). In der Schlussphase spielten beide Teams auf Sieg. Vor allem Melchingen ließ einige Hochkaräter liegen, hätte der Dockhorn-Truppe den Lucky Punch gleich mehrmals verpassen können.

Rittgarn lobte schließlich den Auftritt seines Teams und auch sein Gegenüber war nach den 90 Minuten mit dem Punkt zufrieden. „Der Einsatz hat in der zweiten Halbzeit gestimmt“, so Dockhorn, dessen Team in der Schlussphase einen „Dreier“ hätte eintüten können. Allerdings hielt Euchner in der Nachspielzeit den Punkt mit einer starken Parade gegen den eingewechselten Stefan Funkenweh fest.

Die weiteren Spiele:

Steinhofen – Heinstetten 2:0 (0:0). Einen wichtigen Sieg konnte Steinhofen gegen den Aufsteiger landen. Der FCS gestaltete die Partie überlegen. So spielte sich das Geschehen nahezu in der Hälfte der Heinstetter ab.

Tore: 1:0 Bajraktaraj (55.), 2:0 Kelsch (68.).

Harthausen – Trillfingen 0:1 (0:0). Die Hausherren traten ersatzgeschwächt an und konnten Trillfingen nicht entscheidend Paroli bieten. Der TSV gestaltete die Partie in beiden Halbzeiten überlegen und ließ die Heimmannschaft in keiner Phase zur Entfaltung kommen.

Tor: 0:1 Bitz (86.).

Gruol – Ebingen 0:4 (0:2). Die Rot-Weißen entzauberten Gastgeber Gruol und nahmen die drei Punkte mit nach Albstadt. Der SVG konnte in keiner Phase an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen. So war Ebingen das in allen Belangen überlegene Team. Die Gäste legten eine clevere Spielweise an den Tag.

Tore: 0:1 Fritz (20./Eigentor), 0:2 Botta (45.), 0:3, 0:4 Fischer (50., 87.).

Albstadt 2 – Nusplingen/ Obernheim 5:1 (3:0). Recht unsanft haben die Albstädter die SG Nusplingen/Obernheim auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Spielgemeinschaft erwischte keinen guten Tag und war den Hausherren in allen Belangen unterlegen. Bereits zur Pause führte Albstadt 2 vorentscheidend mit 3:0.

Tore: 1:0 Nebrigic (17.), 2:0 George (25.), 3:0, Conzelmann (32.), 4:0 Tiktapanidis (59.), 4:1 Henssler (62.), 5:1 Conzelmann (65.).

Erlaheim – Rangendingen 1:3 (1:2). Rangendingen nutzte in der ersten Hälfte die Fehler der Hausherren gnadenlos aus. Im zweiten Durchgang hatte Fabio Müller mit einem Freistoß an die Latte Pech, wenig später machten die Gäste dann ihrerseits mit dem 3:1 den Sieg perfekt.

Tore: 0:1 Konstanzer (18.), 1:1 T. Welte (28.), 1:2 Wolf (38.), 1:3 Stauß (60.).

Hart/Owingen – Stetten/Haigerloch 2:3 (1:1). In den ersten 20 Minuten kontrollierten die Gastgeber das Geschehen, versäumten es allerdings, das 2:0 zu machen. Danach war die Partie ausgeglichen. Die beiden Treffer kurz vor und unmittelbar nach der Pause brachen der SG das Genick. Hart/Owingen ließ in manchen Phasen des Spieles die letzte Konsequenz vermissen.

Tore: 1:0, 1:1 Wagner (23./Eigentor, 42.), 1:2 Rago (42.), 1:3 Pfeffer (58.), 2:3 Gaksteder (64.).