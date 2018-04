Zollernalbkreis Bezirksliga: Heißer Tanz im Fehlatal

Zollernalbkreis / Eugen Merz

Fünf Mannschaften liegen noch aussichtsreich im Rennen um den Meistertitel im Oberhaus.

Der TSV Trillfingen und Rot-Weiß Ebingen haben am vergangenen Wochenende dreifach gepunktet und können mit einem erneuten Sieg am Donnerstag Bezirksliga-Tabellenführer Albstadt 2 ordentlich Druck machen. Die Spiele:

Bezirksliga:

Bitz – Ebingen (18.30 Uhr). Für die Gäste geht es um die Meisterschaft. Vergangenes Wochenende haben sie mit dem 3:2-Erfolg gegen Spitzenreiter FC 07 Albstadt 2 drei wichtige Punkte im Kampf um den Titel eingefahren. „In der Summe war es ein verdienter Sieg“, meinte FV-Trainer Klaus Steidle nach dem Spiel. Ein erneuter Erfolg im Derby gegen Bitz und der Abstand auf Platz eins würde nur noch einen Zähler betragen. Die Hausherren befinden sich wie auch in der vergangenen Saison im Kampf um den Klassenerhalt. Zuletzt blieben sie drei Spiele ungeschlagen. „Zu Hause wollen wir unsere Punkte holen“, sagte Sportfreunde-Trainer Marc Miller zuletzt.

Trillfingen – Stetten/Haigerloch (18.30 Uhr). Ein spannendes Lokalderby können die Zuschauer in Trillfingen erwarten. Gegen den Nachbarn geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch immer um viel Prestige. Die Hausherren haben die Tabellenplätze eins und zwei noch lange nicht abgeschrieben. Deshalb streben diese einen Heimerfolg an. Die Gäste haben sich die Saison ganz anders vorgestellt. Eigentlich ist Stetten/ Haigerloch immer eine Mannschaft, die um die vorderen Plätze in der Bezirksliga mitspielt. Durch zwei Niederlagen rückt nun die Abstiegszone gefährlich nahe.

Burladingen – Nusplingen (19 Uhr). Die Gäste sollten sich auf einen heißen Tanz im Fehlatal einstellen. Wenn die Maschinerie der Hausherren ins Laufen kommt, sind sie zu allem in der Lage. Doch das Team vom Heuberg bewies am Sonntag mit dem 2:1-Sieg in Dotternhausen, dass es durch Kampfgeist mit spielstarken Gegnern mithalten kann. Für Nusplingen ist es zugleich die letzte Chance, an den führenden Mannschaften dranzubleiben. „Burladingen hat viele sehr gute Spieler in seinen Reihen. Wir müssen an die Leistung vom Spiel in Dotternhausen anknüpfen. Nur dann können wir etwas mitnehmen“, weiß TSV-Spielertrainer Thomas Essigbeck.

Erlaheim – Steinhofen (19 Uhr). Die Hausherren haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie gut drauf sind. Gerne würden sie an diese guten Leistungen anknüpfen. Ein erneuter „Dreier“ wäre bereits ein Schritt in Richtung Klassenerhalt. Mit einem Sieg könnte Erlaheim sogar am FCS im Tableau vorbeiziehen. Die Gäste lagen bis vor Kurzem noch aussichtsreich im Rennen um den Aufstieg. In 2018 holte das Team von Spielertrainer Dionis Mavraj nur einen Zähler und büßte dadurch die gute Ausgangslage ein.

Kreisliga A 1

Harthausen 2 – Stein/Boll 2 (19.30 Uhr). In der Tabelle haben die Scher-Kicker (13 Punkte) einen Zähler mehr als die SG, jedoch auch schon ein Spiel mehr absolviert. Das rettende Ufer ist für beide Mannschaften aber schon weit entfernt, den ersten Nichtabstiegsplatz nimmt Türkspor Winterlingen mit 22 Punkten ein. Schömberg belegt derzeit mit 20 Zählern den Relegationsrang.