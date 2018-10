Zollernalblkreis Kreisliga A2: Heiligenzimmern stolpert

Zollernalbkreis / Eugen Merz

Der ehemalige Spitzenreiter verspielte eine 2:0-Pausenführung gegen Kellerkind FC Onstmettingen und kam nur zu einem Unentschieden.

Die 2. Mannschaft des FC Burladingen ist am Mittwoch gegen Bisingen nicht angetreten. Damit werden dem Aufsteiger wohl die drei Punkte gutgeschrieben. Bis dahin ist aber Weildorf/Bittelbronn Tabellenführer.

Die Spiele:

Weildorf/Bittelbronn – Geislingen 3:1 (2:0). Die Hausherren ließen von der ersten Sekunde an erkennen, dass sie nicht gewillt waren, Geschenke zu verteilen. Geislingen tat wenig für die Partie und überließ der Spielgemeinschaft den Ball. Diese nutzte die zahlreichen Chancen aber zunächst nicht. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause ebnete den Weg zum Sieg. Auch im zweiten Durchgang hatte Weildorf/Bittelbronn Vorteile. Der Gast wehrte sich zwar, verlor aber schlussendlich verdient. Durch den Sieg führt die SG vorerst die Tabelle an. Falls Bisingen die drei Punkte vom abgesagten Spiel gegen Burladingen 2 auf das Konto bekommt, sind die Kuhloch-Kicker Erster.

Tore:1:0 Arslan (40.), 2:0 Strobel (44.), 3:0 Schneider (65.), 3:1 Bühler (68.).

Heiligenzimmern – Onstmettingen 2:2 (2:0). Heiligenzimmern gab von Beginn an Gas und nahm das Spiel in die Hand. Allerdings nutzten die Hausherren die gut herausgespielten Chancen nicht konsequent. Auch nach der Pause hatte der SVH mehr Spielanteile. Nach dem Anschlusstreffer vergab Heiligenzimmern einen Strafstoß und damit die mögliche Entscheidung. Der FCO war mit Kontern und Standards gefährlich. In einer hektischen Schlussphase gab es noch Chancen auf beiden Seiten.

Tore: 1:0, 2:0 Bisinger (13., 45. +1), 2:1 Sidiropoulos (54.), 2:2 Klaiber (68.).

Stetten/Salmendingen – Gauselfingen/Hausen i. K. 2:0 (0:0). Die Gäste legten stark los und machten gehörig Druck. Die erste Möglichkeit gehörte Gauselfingen/Hausen i. K. Im Laufe der ersten 45 Minuten wurde die Partie ausgeglichen. Nach der Pause war der FCS die bessere Mannschaft. Der Platzherren erspielte sich zahlreiche Chancen, zeigte sich aber nicht immer konsequent genug. In der Schlussphase gelangen Stetten/Salmendingen doch noch zwei Treffer, die auch verdient waren.

Tore:1:0 Schäfer (70.), 2:0 Arnold (77.).

Heselwangen – Boll/Stein 2:6 (2:2). Heselwangen spielte stärker, als es das Ergebnis aussagt. Im ersten Abschnitt hatten die Hausherren mehr vom Spiel. Was allerdings fehlte, waren weitere Tore. Unmittelbar nach der Pause schockte der Gast den SVH mit dem 3:2. Danach war Heselwangen um den Ausgleich bemüht. Auch nach dem 2:4 gab sich das Team um Spielertrainer Giuseppe Cracchiolo nicht auf, wurde allerdings ausgekontert.

Tore: 1:0 Kleiser (12.), 1:1 Kraus (20.), 2:1 Ayetor (32.), 2:2 Medde (39.), 2:3 Wolf (46.), 2:4 Dizendorf (68.), 2:5 Walz (80.), 2:6 Dizendorf (83.).

Rosenfeld – Leidringen 3:0 (2:0). Die Teams begegneten sich in der in der ersten Hälfte auf Augenhöhe. Leidringen spielte mit und versuchte dem SVR das Leben schwer zu machen. Rosenfeld lag aber bereits zur Pause mit 2:0 vorne. Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber tonangebend und hatten dementsprechend die besseren Chancen. Leidringen gab sich trotzdem nicht auf.

Tore:1:0 Kevra (7.), 2:0, 3:0 Bertsch (44., 65.).