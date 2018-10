Zollernalbkreis Bezirksliga: Haigerlocher Duell endet torlos

Zollernalbkreis / Marcus Arndt/Eugen Merz

Trillfingen – Gruol 0:0. Im Wollensack ließ Bezirksliga-Vizemeister SV Gruol am Sonntag zwei Zähler liegen, fand keine Mittel gegen unbequeme Trillfinger. Die investierten vor heimischer Kulisse mehr, „hatten die besseren Chancen auf den Sieg“, meinte TSV-Trainer Markus Helber nach dem Remis.

Tore: Fehlanzeige

Rangendingen – Burladingen 3:0 (1:0). Durch einen Elfmeter ging Rangendingen in der ersten Spielhälfte in Führung. Im zweiten Durchgang schob der SVR dann noch zwei Treffer nach. Burladingen bleibt nach der Niederlage zwar am rettenden Ufer, der Vorsprung zur Abstiegszone beträgt aber nur einen Zähler.

Tore: 1:0 Anil (25./Elfmeter), 2:0 Stauß (50.), 3:0 Konstanzer (86.).

Heimstetten – Melchingen 1:0 (0:0). Im Duell der Aufsteiger fiel die Entscheidung erst spät. In der 74. Minute war es Marc Krauß, der den einzigen Treffer der Partie erzielte und damit dem SV Hein?stetten den zweiten Saisonerfolg bescherte.

Tor:1:0 Krauß (74.).

Steinhofen – Erlaheim 2:1 (1:0). Eine interessante Partie wurde in Steinhofen geboten. Erlaheim hielt über die gesamte Spielzeit gut dagegen und hätte eigentlich einen Punkt verdient gehabt. Am Ende siegte aber der FCS. In der ersten Spielhälfte bestimmten die Hausherren die Partie. Nach der Pause drückte der SVE trotz Unterzahl und ließ nichts unversucht, um zum Ausgleich zu kommen. Belohnt wurden die Bemühungen durch den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer, doch kurz vor dem Ende fiel das 2:1.

Tore:1:0 Heidemann (36.), 1:1 Bosch (57.), 2:1 Bajraktaraj (81.).

Harthausen – Hart/Owingen 2:0 (0:0). Die ersten 45 Minuten verliefen ausgeglichen. Es gab allerdings wenig Chancen auf beiden Seiten, die Hintermannschaften bestimmten das Geschehen. Nach der Halbzeitpause nahm die Partie dann Fahrt auf. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Der TSV ging in Führung, schwächte sich aber in der 78. Minute durch eine Ampelkarte selbst. Anschließend musste Hart?hausen in Unterzahl die letzten Minuten gegen eine aufopferungs?voll kämpfende Spielgemeinschaft überstehen, erzielte aber trotzdem noch einen Treffer.

Tore:1:0 Endriß (59.), 2:0 Heberle (83.).

Hechingen – Albstadt 2 0:3 (0:3). Albstadt 2 war in der ersten Spielhälfte klar die bessere Mannschaft, die die herausgespielten Chancen konsequent nutzte. Die Verbandsliga-Reserve erarbeitete sich einige gute Möglichkeiten und führte bereits zur Pause vorentscheidend mit 3:0. Im zweiten Durchgang war Hechingen bemüht, dem Spiel eine Wende zu geben. Doch der Aufsteiger konnte sich nie entscheidend in Szene setzen.

Tore:0:1 Nebrigic (11.), 0:2 Roller (22.), 0:3 Tiktapanidis (37.).