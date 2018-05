Zollernalbkreis Bezirksliga: Fernduelle um die Spitze

Zollernalbkreis / Eugen Merz

Der SV Gruol will gegen die SG Hart/Owingen den zweiten Derbysieg binnen einer Woche einfahren.

Die Fernduelle um die Bezirksliga-Spitze gehen weiter. Tabellenführer Albstadt 2 erwartet am Sonntag (15 Uhr) Erlaheim, Ebingen muss nach Nusplingen. Am Freitag ist Stetten/Haigerloch in Dotternhausen zu Gast. Die Spiele:

Dotternhausen – Stetten/Haigerloch (Freitag, 19 Uhr). Gut erholt zeigte sich Dotternhausen zuletzt beim 3:0-Auswärtssieg in Rangendingen. Nun will man die gute Ausgangslage nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Stetten, das 1:2 gegen Nusplingen verlor, ist aber in der Lage, gegen jedes Team der Liga zu gewinnen. Dennoch geht Dotternhausen als Favorit in die Partie. Tipp: 2:1

Nusplingen – Ebingen. In der Vorrunde setzte sich Ebingen knapp mit 1:0 durch. Jetzt wollen sich die Hausherren, die derzeit gut in Schuss sind, dafür revanchieren. Zuletzt gewann der TSV mit 2:1 in Stetten/Haigerloch. Ebingen kam trotz deutlicher Überlegenheit nicht über ein 0:0-Unentschieden gegen Harthausen hinaus. Mit einem Sieg wäre Nusplingen bis auf einen Zähler an Ebingen dran und im Aufstiegsrennen wieder voll mit dabei. Ebingen will das aber sicher verhindern. Tipp: 2:1

Trillfingen – Bitz. Knapp mit 0:1 verlor Trillfingen das Derby beim Nachbarn Gruol. Dies ist sicher kein Beinbruch, aber ein Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze. Gegen Bitz sollen nun aber drei Punkte her. Die abstiegsbedrohten Sportfreunde waren zuletzt spielfrei und werden sich sicher gerne an den 2:1-Sieg im Hinspiel erinnern. Tipp: 3:1

Hart/Owingen – Gruol. Mit einer großen Zuschauerkulisse ist bei diesem Lokalkampf zu rechnen. Hart/Owingen braucht im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt. Doch Gruol siegte zuletzt nach zwei Niederlagen in Folge im Derby gegen Trillfingen und nimmt die ersten beiden Plätze wieder ins Visier. Die SG unterlag jüngst in Erlaheim mit 1:2 und ist in dieser Begegnung nur Außenseiter. Tipp: 1:2

Albstadt 2 – Erlaheim. Nach der Nullnummer in Steinhofen sollen für den Tabellenführer aus Albstadt nach vier sieglosen Spielen in Folge endlich wieder drei Punkte her. Obwohl sich Erlaheim in den vergangenen Wochen stark formverbessert zeigte, sollte dies gegen den Tabellenachten möglich sein. Die Gäste entledigten sich durch eine Serie von acht Spielen ohne Niederlage nahezu aller Abstiegssorgen. Deshalb kann der SVE ohne jeden Druck aufspielen. Tipp: 3:1

Burladingen – Steinhofen. Gerne werden die Hausherren an den 4:2-Erfolg in der Hinrunde zurückdenken. Der 3:2-Sieg in Winterlingen wird weiteres Selbstvertrauen gegeben haben. Zurzeit läuft es gut beim FCB. Anders bei den Gästen, die haben in den vergangenen Wochen einige Niederlagen hinnehmen müssen. Gegen Primus Albstadt 2 gab es ein 0:0-Unentschieden. Tipp: 2:1

Harthausen – Winterlingen. Ein Duell auf Augenhöhe darf in Harthausen erwartet werden. Winterlingen ist Tabellenvorletzter und hat vier Zähler Rückstand auf die Hausherren. Bei einem Derbysieg des FCW wäre Harthausen im Kampf um den Klassenerhalt endgültig angekommen. Der TSV holte zuletzt ein 0:0 in Ebingen, was dem Team sicher Auftrieb geben wird. Tipp: 2:1