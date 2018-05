Zollernalbkreis Bezirksliga: Abstiegsduell in Winterlingen

Zollernalbkreis / Eugen Merz

Das Schlusslicht SV Rangendingen greift in Winterlingen nach dem letzten Strohalm im Abstiegskampf.

Kann sich Tabellenführer SV Dotternhausen am Sonntag (15 Uhr) in Steinhofen schadlos halten? Gruol empfängt Harthausen. Im Verfolgerduell stehen sich Trillfingen und Albstadt 2 gegenüber.

Die Spiele:

Ebingen – Stetten/Haigerloch. Ebingen will seine gute Ausgangssituation nicht aufs Spiel setzen. Vor dem eigenen Anhang wird das Team von Trainer Klaus Steidle engagiert zur Sache gehen. Doch die Hausherren sollten gewarnt sein, in der Vorrunde gab es eine 0:2-Niederlage. Die Gäste können befreit aufspielen, denn für sie geht es um nicht mehr allzu viel. Rot-Weiß geht allerdings als Favorit ins Spiel. Tipp: 2:1

Winterlingen – Rangendingen. Abstiegskampf pur steht in Winterlingen auf dem Programm, wenn die zwei Kellerkinder der Liga aufeinandertreffen. Sollte Gruol den Kürzeren ziehen, wird es wohl sehr schwer werden, den Klassenerhalt noch zu schaffen. Die Hausherren wollen den Heimvorteil zu ihren Gunsten nutzen. In der Vorrunde gab es keinen Sieger, die Partie endete 3:3. Tipp: 2:0

Steinhofen – Dotternhausen. Steinhofen ist in der vergangenen Woche wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. In Nusplingen gewann der FC verdient mit 3:2 und sorgte damit für eine kleine Überraschung. Deshalb geht die Heimelf mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit dem Tabellenführer. Es wird sicher keine einfache Aufgabe für die Gäste. Ein Ausrutscher würde vor allem den SV Gruol freuen. Tipp: 1:2

Erlaheim – Nusplingen. Dieses Duell gab es bereits vor zwei Wochen an gleicher Stelle im Pokalhalbfinale. Dort stand es nach 90 Minuten 3:3. Erlaheim führte damals verdient mit 3:1. Doch Nusplingen kämpfte sich zurück und schaffte in der letzten Minute noch den Ausgleich. Im Elfmeterschießen behielt der SVE die Oberhand und zog ins Finale ein. Zuletzt kamen die Hausherren aber in Harthausen mit 0:7 unter die Räder. Tipp: 2:3

Gruol – Harthausen. Die Hausherren haben am vergangenen Wochenende nichts anbrennen lassen. In Burladingen schaffte das Team aus dem Haigerlocher Ortsteil einen 3:1-Sieg. Gegen Harthausen soll ein weiterer „Dreier“ folgen. Kann dies auch in die Tat umgesetzt werden? Die Gäste haben in den jüngsten Spielen sehr gute Leistungen gezeigt und werden nach drei Siegen in Folge mit breiter Brust auflaufen. In der Vorrunde gewann Gruol mit 4:2. Tipp: 2:1

Bitz – Burladingen. Für beide Kontrahenten gab es am vergangenen Spieltag nichts zu holen. Bitz hatte in Albstadt keine Chance und unterlag mit 0:3. Burladingen verlor sein Heimspiel gegen Gruol mit 1:3. Gerne werden sich die Hausherren an die Vorrundenpartie erinnern, die sie 1:0 gewannen. Tipp: 2:2

Trillfingen – Albstadt 2. Zum Verfolgerduell kommt es in Trillfingen. Der Verlierer dieser Partie wird wichtigen Boden im Kampf um die vorderen Tabellenplätze verlieren. Nach dem 1:1 in Hart stehen die Trillfinger unter Druck. Albstadts Team hat nach sechs erfolglosen Spielen in Serie mit einem 3:0-Sieg gegen Bitz Selbstvertrauen getankt. Es darf ein ausgeglichenes Spiel erwartet werden. Tipp: 2:2