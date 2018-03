Zollernalbkreis Bezirksliga-Spitzenspiel bleibt ohne Sieger

Zollernalbkreis / Eugen Merz

Mit einem 6:0-Kantersieg in Nusplingen hat Albstadt 2 die Tabellenführung in der Bezirksliga ausgebaut.

In der höchsten Spielklasse des Bezirks wurde am Donnerstagabend nachgeholt. Überraschend deutlich fiel der Erfolg der Nullsiebener in Nusplingen aus, während im Topspiel in Albstadt die Punkte geteilt wurden.

1:1 hieß es am Ende zwischen Rot-Weiß Ebingen und dem Tabellennachbarn aus Gruol. Wichtige Siege verbuchten Harthausen, Erlaheim und Stetten/Haigerloch. Schlusslicht Rangendingen holte beim 2:2 gegen Trillfingen einen Zähler. Die Spiele:

Rangendingen – Trillfingen 2:2 (1:2). Im Derby beim Tabellenletzten Rangendingen kam Vizemeister Trillfingen nicht über ein Remis hinaus. In der 82. Minute egalisierten die Mühlwasen-Kicker – und kurz vor dem Spielende lag sogar das 3:2 für die Gastgeber in der Luft. Am Ende blieb es bei einer gerechten Punkteteilung.

Tore: 1:0 F. Stauss (20.), 1:1 Vogt (25.), 1:2 K. Krause (42.), 2:2 Mäuerle (82.).

Stetten/Haigerloch – Bitz 3:0 (1:0). Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf. Stetten spielte nicht so souverän – und auch die Gäste kamen ihrerseits zu guten Einschussmöglichkeiten. Diese wurden aber kläglich vergeben. Über weite Strecken verlief die Partie ausgeglichen. Die Felsenstädter zeigten sich in der Chancenverwertung aber cleverer. Alle drei Tore erzielte Stettens Kapitän Jannik Schneider

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Schneider (42., 46., 88.).

Ebingen – Gruol 1:1 (1:1). Zwei Teams auf Augenhöhe standen sich gegenüber – und schenkten sich im Verfolgerduell nichts. In einer ereignisarmen Partie dominierten die Defensivkräfte, welche in Durchgang eins kaum Torchancen zuließen. Durch einen Schmid-Strafstoß ging Rot-Weiß in Führung (19. Minute), doch bereits neun Minuten später glichen die Freihof-Kicker – ebenfalls per Elfmeter – aus. Auch im zweiten Spielabschnitt verlief die Begegnung ähnlich. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis.

Tore: 0:1 Schmid (19./Elfmeter), 1:1 Muhedeen (28./Elfmeter).

Winterlingen – Erlaheim 1:3 (1:3). Die Eichberg-Kicker haben den FC wieder in den Abstiegskampf hineingezogen. Mit 3:1 führte Erlaheim bereits zur Pause. Vergebens drängte Winterlingen nach dem Seitenwechsel auf die Ergebniswende.

Tore: 0:1 Müller (19.), 1:1 K. Draskovic (32.), 1:2 Bosch (40.), 1:3 Müller (45.).

Harthausen – Burladingen 2:1 (0:0). Auf dem schwer bespielbaren Platz versuchten es beide Klubs mit langen Bällen, welche häufig keinen Abnehmer fanden. Andreas Dockhorn machte am Ende den Unterschied, traf für die Scher-Kicker zweimal. Brisant: Die Offensivkraft coacht in der kommenden Saison die Fehlastädter.

Tore: 1:0 Dockhorn (55.), 1:1 Cattaneo (71.), 2:1 Dockhorn (83.).

Nusplingen – Albstadt 2 0:6 (0:4). Es war ein kurioses Spiel auf dem Großen Heuberg. Nusplingen erarbeitete sich zwar einige gute Chancen, war im Abschluss aber nicht konsequent genug. Anders die Verbandsliga-Reserve aus Albstadt, welche bereits zur Pause mit 4:0 vorne lag. Am Ende hieß es 6:0 und der FC 07 liegt nun vier Punkte vor Verfolger Dotternhausen.

Tore: 0:1 George (8.), 0:2 Nebrigic (20.), 0:3 Tiktapanidis (36.), 0:4 George (45.), 0:5, 0:6 Nebrigic (51., 80.).