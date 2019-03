Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung gewannen die Nullsiebener beim favorisierten FSV Hollenbach mit 2:1 (2:0) und reichten damit die rote Laterne weiter. Die Truppe von Trainer Alexander Eberhart ist nun Tabellen-13.

Je ein Treffer der beiden Stürmer Matthias Endriß und Pietro Fiorenza in der ersten Spielhälfte sowie der überragende Torhüter Mario Aller brachten den FC 07 Albstadt am Ende auf die Siegesstraße – und weg vom letzten Tabellenplatz.

Nullsieben-Trainer Alexander Eberhart veränderte seine Anfangsformation gegenüber dem Punktspiel vor zwei Wochen beim VfL Nagold nur geringfügig. Für Nicolas Gil Rodriguez – er hatte sich im Abschlusstraining am Oberschenkel verletzt – rückte Philipp Rumpel in die Startelf.

Außerdem kam Fiorenza für Marcello Anicito ins Team. Bereits nach acht Minuten setzte der Gast eine erste Duftmarke: Den Schuss von Akin Aktepe aus 25 Metern konnte FSV-Torhüter Len Brutzer nicht festhalten, Fiorenzas Nachschuss verfehlte nur knapp das Gehäuse.

Hollenbach attackierte das vormalige Tabellenschlusslicht früh in dessen Spielfeldhälfte, aber die FC 07-Abwehr um Kapitän Armin Hotz ließ in der Anfangsphase nichts zu. Stattdessen ging die Eberhart-Truppe mit 1:0 in Führung.

Endriß traf nach einem Fiorenza-Freistoß aus kurzer Distanz zum 1:0 (20. Minute). Dieses frühe Gegentor schockte die Gastgeber. Die nächste Chance für den FC 07 ließ nicht lange auf sich warten. Marc Bitzer eroberte den Ball an der Mittellinie, sah Fiorenza und der schickte Sturmpartner Endriß auf die Reise. Der Ex-Harthausener profitierte zunächst von Manuel Hoffmanns Luftloch, versäumte es im Eins-gegen-Eins mit Brutzer aber, die Gästeführung auszubauen (22.).

Dies hätte sich in der 26. Minute fast gerächt, als Sebastian Hack plötzlich völlig frei vor Aller auftauchte, mit seinem Schlenzer den FC 07-Kasten aber um Haaresbreite verfehlte. Kurz darauf verpasste Fiorenza das 2:0 – sein Volleyschuss aus halbrechter Position flog rechts am Tor vorbei (27.). Rund 180 Sekunden danach hämmerte Fiorenza den Ball aus 16 Metern, ebenfalls volley, unhaltbar zum 2:0 in die Maschen. Ein Treffer Marke Tor des Monats.

Doch Hollenbach kam zum Ende des ersten Durchgangs wieder etwas stärker auf und hatte zwei gute Möglichkeiten durch Hofmann, der zunächst aus kurzer Distanz knapp am Tor vorbeiköpfte (40.) und kurz darauf Pech hatte, dass Aller mit einer Glanzparade die Kugel über die Latte lenkte (41.).

Die zweiten 45 Minuten begannen erneut mit einer Fiorenza-Chance. Sein Heber aus rund 30 Metern flog jedoch am FSV-Gehäuse vorbei (47.). Aller war auf der Gegenseite hellwach, als Manuel Schmitt aus 25 Metern abzog (51.). Der FSV setzte jetzt energisch zu einem Sturmlauf an.

Eine Ecke von der rechten Seite durch Robin Dörner köpfte Michael Kleinschroth zum Anschlusstreffer ein (58.). Keine drei Minuten später stand Aller wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Fabian Czakers Schuss aus kurzer Distanz wehrte der Torhüter ab (61.). Doch auch der FC 07 setzte immer wieder Nadelstiche. Fiorenzas Freistoß aus 25 Metern strich knapp am Pfosten vorbei (65.).

Hollenbach stemmte sich vehement gegen die drohende Niederlage. Allerdings vereitelte Aller immer wieder den Ausgleich und rettete so seinem Team den wichtigen „Dreier“.