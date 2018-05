Zollernalbkreis Abstiegskracher in Bitz

Zollernalbkreis / Eugen Merz

Dieser Spieltag hat es in sich: Bei zwei Duellen geht es um den Aufstieg in die Landesliga.

Zwei Topspiele stehen am Sonntag (15 Uhr) im Mittelpunkt: Der neue Tabellenführer SV Dotternhausen wird beim Fünften Rot-Weiß Ebingen erwartet und der SV Gruol gastiert beim FC 07 Albstadt 2. Die Spiele:

Bitz – Hart/Owingen. Nach den Niederlagen am vergangenen Wochenende (Bitz 1:3 in Trillfingen und Hart/Owingen 1:2 gegen Gruol) geht es für beide darum, wichtige Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Zu Hause holte Bitz 16 seiner insgesamt 22 Punkte. Hart/Owingen war auswärts bislang nur zweimal siegreich. Deshalb spricht vieles für einen Sportfreunde-Erfolg. Doch die SG darf sicher nicht unterschätzt werden, denn die Niederlagen von Hart/Owingen fallen immer nur knapp aus. In der Hinrunde gab es keinen Sieger, das Spiel endete torlos. Vieles spricht für eine erneute Punkteteilung auf Auchte. Tipp: 1:1

Stetten/Haigerloch – Rangendingen. Während der SV Rangendingen bereits die komplette Saison gegen den Abstieg kämpft, rutschte Stetten/Haigerloch zuletzt sukzessive nach hinten in der Tabelle. Mit 28 Punkten sind die Grün-Weißen noch nicht endgültig gerettet. Vor der Saison wurden die Stettener als Anwärter auf einen der vorderen Plätze gehandelt und nun stehen sie im hinteren Mittelfeld der Tabelle. Rangendingen nimmt den letzten Tabellenplatz ein und muss aufpassen, den Kontakt nicht ganz zu verlieren. Im Hinspiel siegte der SVR überraschend deutlich mit 4:1. Tipp: 2:2

Ebingen – Dotternhausen. In dieser Begegnung treffen zwei der spielstärksten Teams der Liga aufeinander. Die Voraussetzungen für ein echtes Topspiel sind also gegeben. Hinzu kommt die Tabellenkonstellation. Dotternhausen kann mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Eine Niederlage würde die Ausgangslage aber wieder deutlich verschlechtern. Ebingen benötigt nach der jüngsten 0:3-Pleite in Nusplingen unbedingt einen Sieg, um die Chance auf den Aufstiegsrelegationsplatz aufrechtzuerhalten. In der Vorrunde gab es ein 0:0. Tipp: 1:1

Steinhofen – Harthausen. Die Hausherren spielen keine gute Rückrunde. Den ersten Sieg in 2018 fuhr die Elf von Spielertrainer Dionis Mavraj vergangene Woche in Burladingen ein. Dank der ausgezeichneten Hinrunde müssen sich die Steinhofener aber keine Gedanken um den Klassenerhalt mehr machen. Anders dagegen die Gäste. Trotz des 8:0-Kantersieges gegen den FC Winterlingen ist der TSV Harthausen noch nicht endgültig gerettet. „Wir sind noch lange nicht durch. Mit 28 Punkten kann man auch noch absteigen“, sagt TSV-Trainer Thomas Schaupp. Tipp: 2:1

Gruol – Albstadt 2. Die beiden Aufsteiger haben sich zu Topteams der Liga gemausert. Für Gruol und Albstadt 2 ist nach wie vor der große Wurf möglich. Die Hausherren haben sich durch die 0:4-Niederlage zu Hause gegen Erlaheim unter Zugzwang gesetzt. Gerne würden sie sich für die in der Vorrunde erlittene 2:4-Niederlage revanchieren. Gruol hat nur einen Zähler Rückstand – bei einem Spiel weniger – auf den Gast. Der Gewinner darf sich weiter Hoffnung auf den Titel machen. Tipp: 1:0