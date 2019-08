Themen in diesem Artikel TSV Neu- Ulm

Im WFV-Pokal ist Landesligist Türkspor Neu-Ulm gegen Oberligist Stuttgarter Kickers klarer Außenseiter. Trainer Demirkiran denkt schon an das nächste Spiel.

Trainer Ünal Demirkiran vom Fußball-Landesligisten Türkspor Neu-Ulm redet vor dem Duell David gegen Goliath an diesem Dienstag (17.30 Uhr) am Muthenhölzle in der zweiten Runde um den WFV-Pokal gegen Oberliga-Klub und Ex-Bundesligist Stuttgarter Kickers nicht lange um den heißen Brei herum. „D...