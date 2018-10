Fußball VfR gewinnt zweites Spiel in Folge

VfR gewinnt zweites Spiel in Folge

Mulfingen / Michael Lauckner

Die Gäste fanden besser in die Partie: Der Ball lief recht ordentlich, aber in der gefährlichen Zone der Gastgeber tauchte der VfR nur ganz selten auf. Ein Konter über David Paulo, der Florian Immel einsetzte, war die erste Torannäherung in der 28. Spielminute. Der Schuss von Immel missglückte aber.

Gefährlicher waren kurz darauf die Mulfinger, VfR-Torspieler Kai Wiedmann rettete per Fußabwehr gegen den freistehenden Alexander Wolf. Auch ein Schuss von Marian Riegler war sichere Beute des Gästekeepers. Zum Ende der ersten Hälfte verlor der VfR etwas die Kontrolle über das Spiel und Mulfingen hatte bei seinen Konter die klareren Chancen.

Die zweite Hälfte begann ideal für die Gäste. Nach einem Eckball von Patrick Lettenmaier, „klärte“ Dennis Maric zunächst für die Gastgeber. Der Ball fiel ihm jedoch wieder vor die Füße und aus kurzer Distanz spitzelte er das Leder zur Führung ins Netz. Danach wurde der VfR aber zu passiv. Mulfingen versuchte es immer wieder mit einfachen Mitteln, in den Strafraum zu kommen. Daniel Eckart köpfte genau in die Arme von Kai Wiedmann.

Bis in die Schlussphase verteidigten die „Grün-Weißen“ energisch ihren Vorsprung. Ein Freistoß von Bernhard Diemer strich knapp am VfR-Gehäuse vorbei. In der Nachspielzeit vergab Jan Rötlich auf der anderen Seite noch eine dicke Möglichkeit, alles klar zu machen.

TSV Mulfingen – VfR Altenmünster 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Dennis Maric (53.)

VfR Altenmünster Wiedmann, Burkert, Rötlich (90.+1 Hörner), Sami (59. Planincic), Lettenmaier (87. Saric), Kober, Immel, Wenzel, Paulo (76. Faldum), Maric, Hanzlik