Direkt die Gelegenheit zur schnellen Wiedergutmachung für die Pokalschmach hat die SG Altheim schon am Montag (16 Uhr), wenn im Fußball-Bezirksliga-Nachholspiel der SC Blönried erstmals auf dem Hochsträß aufkreuzt.

Das erste Aufeinandertreffen gewann das Team von Trainer Joachim Oliveira mit 4:2. Beide Teams stehen mit gleicher Punktzahl und selber Tordifferenz nur knapp vor den Abstiegsplätzen. Es steht also eine enorm wichtige Partie an, um sich etwas Luft zu verschaffen. Doch auf eine gute Form können beide Teams nicht blicken. Jeweils nur ein Sieg aus den vergangenen sechs Spielen nach der Winterpause sprechen für einen negativen Lauf.

Schon am Samstag (16 Uhr) bestreitet die SG Altheim II ihr Nachholspiel gegen den SSV Ehingen-Süd II. Während die Altheimer sich damit anfreunden müssen, auch im zweiten Jahr in Folge lange das Tabellenende zu zieren, wollen die Kirchbierlinger nicht erneut Punkte lassen. In den Spielen nach der Winterpause ist das Team des Ex-Altheimers Grigorious Poursanidis ohne Erfolg. Am Montagnachmittag (15 Uhr) will der FC Schmiechtal gegen den SV Granheim zum Tabellenzweiten TSV Allmendingen aufschließen und sich so alle Chancen für die letzten sieben Partien offen halten, um möglicherweise den Sprung in die Relegation zu schaffen. Granheim kam nach der Winterpause zu zwei Remis, jeweils durch ein 1:1.

Der SSV Emerkingen hat das Aufeinandertreffen mit dem SV Unlingen um einige Wochen (auf Samstag 12.45 Uhr) vorgezogen. Nach dem schwachen Start aus der Winterpause kam der Erfolg über Spitzenreiter SF Bussen zuletzt ganz gelegen. „Einige Spieler dachten im Winter wohl, es würde ganz von alleine laufen, und so war auch der Start“, sagte SSV-Trainer Harald Hummel. Mit einem Erfolg würden die Emerkinger zumindest mit dem derzeit zweitplatzierten FC Marchtal gleichziehen. Umso wichtiger wäre es in der zweiten Auswärtspartie in Folge zu gewinnen. „Jedes Spiel wird jetzt schwer, um wieder auf Platz zwei am Ende zu stehen“, erklärte Hummel.