SSV Ulm 1846 Fußball Unentschieden gegen den SC Hessen Dreieich

Dreieich / SWP

Die Heimsiege gegen den VfB Stuttgart II und die TSG Hoffenheim hatten den Spatzen zwar Selbstvertrauen für die anstehende Aufgabe in Dreieich gegeben - trotzdem hat es nicht gereicht.

Nach einer recht eintönigen ersten Halbzeit wurde es gegen Ende nochmal spannend: Nach zwei gegnerischen Toren (beide Tino Lagator) verwandelte Ulms Thomas Rathgeber einen Foulelfmeter in der 83. Minute. In der 89. Minute dann der verdiente Ausgleich: Aron Viventi schießt das Tor in die rechte Ecke. Für einen Sieg reicht es dann aber nicht mehr.

Einige Ulmer Spieler fehlten

Dreieich kassiert im Spielverlauf vier gelbe Karten, Ulm kommt ohne davon.

Trainer Holger Bachthaler musste in Hessen auf einige Spieler verzichten: Jann fehlte rot-gesperrt, Campagna und Morina sahen gegen Hoffenheim jeweils ihre fünfte gelbe Karte. David Braig (Aufbautraining), Alper Bagceci (Achillessehne) und Florian Krebs (Magendarm) standen ebenfalls nicht zur Verfügung.

Das könnte dich auch interessieren: