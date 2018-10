Fußball TSV schießt sich aus der Ergebniskrise

Allmersbach / Andrea Schneider

Bereits in der 15. Minute begann der Torreigen. Der Allmersbacher Keeper wehrte eine Ecke in die Mitte ab und Jörg Munz erzielte mit einem strammen Schuss aus 20 Metern den Führungstreffer.

Nach dem 0:1 wehrten sich die Gastgeber gegen die Niederlage, ohne sich jedoch zwingende Torchancen zu erarbeiten. In dieser Phase tat sich der TSV schwer, aber kurz vor der Pause beendete Tamas Herbaly seine Torflaute und traf zum beruhigenden 0:2. Daniele Hüttl hatte den Treffer mit einem Sprint an der Außenbahn vorbereitet.

Neu-Papa trifft zum 5:0

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang wiederum Tamas Herbaly ein Tor. Nach schöner Vorarbeit von Tim Messner umkurvte er noch den Keeper. Nur drei Minuten später konnte die Allmersbacher Abwehr einen Ball nicht klären, Marcel Maneth war der Nutznießer und traf zum 0:4. In der 65. Minute leitete Keeper Lars Albig mit einem langen Ball auf Tim Messner den nächsten Treffer ein. Messner steckte das Leder zu Daniele Hüttl durch, und der Neu-Papa, der Mitte der Woche Vater eines Sohnes wurde, schob überlegt zum 0:5 ein.

Sechs Minuten vor Spielende erzielte Allmersbach den Ehrentreffer. Ein Freistoß segelte im Strafraum an Freund und Feind vorbei, Jens Breier war letztlich noch mit dem Kopf dran. In der 87. Minute durfte Nikolaj Schneider über seinen ersten Treffer im TSV-Trikot jubeln. Mit dem deutlichen Sieg waren Trainer Michael Gebhardt und Neu-Abteilungsleiter Matthias Koch sehr zufrieden. Beide lobten die geschlossene Teamleistung. Nach den letzten Wochen, in denen die „Gelb-Schwarzen“ oftmals das Toreschießen vergaßen, belohnte sich das Team mit drei wichtigen Punkten.

SV Allmersbach – TSV Crailsheim

1:6 (0:2)

Tore: 0:1 Jörg Munz (15.), 0:2, 0:3 Tamas Herbaly (43., 55.), 0:4 Marcel Maneth (58.), 0:5 Daniele Hüttl (65.), 1:5 Jens Breier (84.), 1:6 Nikolaj Schneider (87.)

TSV Crailsheim: Albig, Herbaly, Düll, Wolf (73. Farkas), Hüttl, Messner (78. Schneider), Maneth, Kai Rümmele (78. Saidy), Munz, Schwenker (67. Diether), Weinberger