Dreimal in Folge wurde Herrlingen Dritter. Auch 2018/19 stand der TSV in der Rückrunde auf Platz Drei. Ein starkes Finish sicherte den Aufstieg. „Es ist geschafft. Ich bin stolz auf diese Mannschaft, an die ich immer geglaubt habe“, sagte Dirk Danner und ließ die erste Bierdusche mit stoischer Ruhe über sich ergehen. Der TSV Herrlingen war endlich am Ziel. Gleich in seiner ersten Saison als Trainer gelang Danner das Meisterstück. Der...