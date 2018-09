Fußball Tiefenbach bleibt weiter auf Kurs

Von den Vereinen

SV Onolzheim – SV Tiefenbach

1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Michael Munzinger (42.), 1:1 Jonas Soldner (51.), 1:2 Giorgi Toroshelidze (88., FE)

In einem von Beginn an leidenschaftlichen Kampf um die Punkte hatte am Ende Tiefenbach das bessere Ende für sich. Dabei waren die Gastgeber in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft. Sie verpassten es lediglich, ihre Chancen auch zu nutzen. So lief es wie so oft im Fußball: Kurz vor der Pause erzielten die Gäste nach einer Onolzheimer Unaufmerksamkeit die Führung. Michael Munzinger stand völlig blank vor dem Tor und ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen. Direkt nach dem Seitenwechsel hatte die Heimelf gleich die große Chance zum Ausgleich, der Ball landete aber nur am Pfosten. Doch schon bei der nächsten Aktion war es dann so weit: Abwehrspieler Jonas Soldner gelang mit einem schönen Schuss der Ausgleich. Danach war Tiefenbach am Zug, doch auch Top-Torjäger Giorgi Toroshelidze traf frei vor dem Tor nur den Pfosten. Im weiteren Verlauf kamen die Gäste zu weiteren Möglichkeiten. Onolzheim beschränkte sich aufs Verteidigen und das sollte sich rächen. Tiefenbach bekam einen Strafstoß zugesprochen, den Toroshelidze verwandelte. Danach wurde es hitzig. Gästespieler Jonas Kappeller flog nach Foulspiel mit einer Ampelkarte vom Feld und Lars Wolfinger wäre fast noch der Ausgleich gelungen. – Reserven: 0:0

GSV Waldtann – FC Honhardt 0:0

In einer insgesamt ausgeglichenen Partie gab es gerechterweise keinen Sieger. Die Gäste aus Honhardt hatten in der ersten Hälfte etwas mehr vom Spiel, echte Torchancen konnten sie sich aber nicht erarbeiten. Da sich aber auch die Gastgeber nie entscheidend in Szene setzen konnten, blieb die Partie torlos. – Reserven: 0:1

KSG Ellrichshausen – VfR Altenmünster II 1:3 (0:3)

Tore: 0:1 Ming Mohammad Mosabi (5.), 0:2 Talip Colak (28.), 0:3 Jonathan Rück (39.), 1:3 Manuel Ströbel (56.)

Das junge Gästeteam ging nach einem Fehler in der Ellrichshauser Abwehr schon früh durch Ming Mohammad Mosabi in Führung. Wiederum Mosabi hätte nach gut 20 Minuten den Vorsprung ausbauen können. Einzige Möglichkeit der Heimelf war ein abgeblockter Schuss von Manuel Ströbel. Einen weiteren Fehler der „Rothosen“ nutzte Talip Colak zum zweiten Gästetreffer. Symptomatisch für den schwachen Auftritt der Klein-Truppe war das 0:3 kurz vor der Pause. Nach eigenem Eckball konnte der Konter nicht unterbunden werden und Jonathan Rück schloss ab. Im zweiten Durchgang bäumten sich die Gastgeber dann doch etwas auf und Manuel Ströbel gelang der Anschlusstreffer. Erst in der Schlussphase wurden die Gäste wieder stärker und hatten noch einen Pfostentreffer zu vermelden.

ESV Crailsheim – TSV Ilshofen III

1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Jonas Gräter (13.), 1:1 Darius Ursachi (35., FE), 1:2 Mario Gehring (57.)

Die Tabellenkonstellation Letzter gegen Vorletzter versprach wohl nicht unbedingt einen spielerischen Leckerbissen, doch zumindest boten beide Teams eine engagierte Leistung. Die Gäste gingen nach einem Eckball auf den kurzen Pfosten durch Jonas Gräter in Führung. Die „Eisenbahner“ hatten den Ausgleich mehrfach auf dem Fuß, aber erst ein Strafstoß, den Darius Ursachi verwandelte, bescherte ihnen diesen. In der zweiten Hälfte presste Ilshofen früh und brachte die Gastgeber immer wieder in Verlegenheit. Nach einem Freistoß war Mario Gehring per Kopf zur Stelle und brachte die Gäste wieder in Führung. Der ESV versuchte im weiteren Verlauf noch einmal alles, scheiterte aber an der vielbeinigen Abwehr oder am eigenen Unvermögen.

TSV Dünsbach II – TSV Goldbach 1:4 (1:3)

Tore: 1:0 Dennis Ebinger (11.), 1:1 Maximilian Flux (35., FE), 1:2 Benjamin Schlenvoigt (38.), 1:3 Dennis Lahn (45.), 1:4 David Zheng (90.)

Nach der frühen Führung durch Dennis Ebinger waren die Gastgeber um Spielkontrolle bemüht. Erst nach einer halben Stunde wurden die Gäste stärker, und belohnten sich bis zur Pause mit drei Treffern. Maximilian Flux verwandelte einen Strafstoß zum Ausgleich. Benjamin Schlenvoigt stellte nach einem Eckball auf 1:2 und Dennis Lahn gelang noch das 1:3. In der zweiten Hälfte verflachte die Partie. Goldbach gelang fast mit dem Schlusspfiff noch ein weiterer Treffer durch David Zheng.

SV Großaltdorf – Spvgg Satteldorf II 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Antonio Fernandez-Martinez (45.+1), 1:1 Timo Hermann (48.), 1:2 Matthias Grimm (68.), 2:2 Timo Hermann (70.)

Ein gerechtes Unentschieden in einer Partie, der insgesamt die fußballerischen Höhepunkte fehlten. Im ersten Durchgang hatten die Gäste die Windunterstützung im Rücken. Aber erst in der Nachspielzeit gelang ihnen die Führung. Gleich nach der Pause führte eine der wenigen erwähnenswerten Kombinationen zum Ausgleich durch Timo Hermann. Bei der erneuten Gästeführung durch Matthias Grimm reagierte die Abwehr der Heimelf zu zögerlich. Nur zwei Minuten später sorgte Timo Hermann mit einem direkt verwandelten Eckball für den erneuten Ausgleich.