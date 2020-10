Woran es gelegen hat? Eine einfache Antwort gibt es auf diese Frage nicht: Nach der 1:3-Niederlage gegen Großaspach kommt an diesem Freitag Kickers Offenbach ins Donaustadion (19 Uhr). Wie der SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga dasteht, an welcher Stellschraube im Team von Trainer Holger Bac...