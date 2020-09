Die Ulmer Firma Uzin Utz und der SSV Ulm 1846 Fußball vertiefen in der gerade angelaufenen Saison ihre langjährige Partnerschaft. Der Hersteller von Bodenverlegesystemen mit Sitz im Donautal rückt hinter Haupt- und Trikotsponsor Husqvarna in die „Champions League der Sponsoren“ auf, wie es An...