Im Testspiel gegen den Zweitligisten: Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft am Dienstag auf den Karlsruher SC. Anpfiff der Partie in Rutesheim ist um 13 Uhr. Für den KSC ist es die Bewährungsprobe vor dem Liga-Derby gegen den VfB Stuttgart am kommenden Sonntag (13.30 Uhr).

Zum Rückrundenauftakt kommt Kickers Offenbach ins Donaustadion

Der SSV 46 ist offiziell am kommenden Montag in der Regionalliga wieder gefragt (20.15 Uhr). Dann erwartet die Spatzen, die derzeit Rang fünf der Regionalliga Südwest belegen, zum Rückrundenauftakt der Tabellenzehnte aus Offenbach. Die Kickers sind zu Gast im Donaustadion.