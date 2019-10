Nachdem es in der Liga endlich wieder etwas Zählbares für den SSV Ulm 1846 Fußball gab, sind die Spatzen an diesem Mittwoch (18 Uhr) beim FSV 08 Bissingen gefragt. Im Achtelfinale des WFV-Pokals trifft der Titelverteidiger auf den Oberligisten aus der Nähe von Ludwigsburg – und will in die nä...