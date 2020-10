Vorsichtiges Aufatmen bei Jo Reichert und dem Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball. Die Schulterverletzung, die sich der Spatzen-Kapitän beim 3:0-Heimsieg am Samstag gegen die TSG Balingen zugezogen hat, ist nicht ganz so gravierend wie zunächst befürchtet. Am Donnerstag möchte der 29-Jährige...