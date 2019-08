Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Der 25-jährige Verteidiger verlässt den SSV Ulm 1846 Fußball aus beruflichen Gründen und wechselt in die Oberliga zu den Sportfreunden Dorfmerkingen.

Nach zwei Jahren im Trikot des SSV Ulm 1846 Fußball verlässt Michael Schindele die Spatzen. Das wurde am Montagabend offiziell bekannt. Der 25-Jährige tritt aus beruflichen Gründen einen Schritt zurück und wechselt in die Oberliga zu den Sportfreunden Dorfmerkingen.

Aus beruflichen Gründen verlässt Schindele den SSV 46

Zuletzt war der 1,88 Meter große Innenverteidiger beim DFB-Pokalspiel gegen den FC Heidenheim im Einsatz. In der neuen Regionalliga-Saison stand er bislang einmal auf dem Platz: In der Partie gegen Kickers Offenbach spielte er die 90 Minuten durch.

Bevor Michael Schindele in der Saison 2017/2018 zum SSV 46 wechselte, spielte er beim 1. FC Kaiserslautern. Er hatte Einsätze in der ersten und zweiten Mannschaft des FCK. In seiner Jugend spielte er unter anderem beim FC Augsburg und im Ostalbkreis bei der SV Eintracht Kirchheim-Dirgenheim – ganz in der Nähe seines zukünftigen Vereins, den SF Dormerkingen.

Das könnte dich auch interessieren:

SSV Ulm 1846 Fußball Ulmer Stürmerschlacks mit Sixpack: Felix Higl gelingen zum zweiten Mal drei Tore in einem Spiel 4:0 gewinnt der SSV Ulm 1846 Fußball gegen RW Koblenz. Als dreifacher Torschütze lässt sich Felix Higl feiern.