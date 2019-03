Dank der beiden Tore von David Braig und einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte hat der SSV Ulm 1846 Fußball die Partie beim VfB Stuttgart II am 27. Spieltag in der Regionalliga Südwest mit 2:0 gewonnen.

Alle Höhepunkte des Spiels zum Nachlesen gibt es hier.

