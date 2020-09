Natürlich ist Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball an diesem Samstag (18.30 Uhr) gegen das zwei Ligen höher spielende Team von Erzgebirge Aue Außenseiter in der ersten DFB-Pokalrunde. Aber: Zehn Mal in der Geschichte dieses Wettbewerbs trafen die Spatzen als dritt- oder viertklassige Amateure auf...