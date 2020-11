Fußball-Regionalliga Südwest pausiert wegen der Spielbetrieb bis zum 30. November aussetzt. Am 1. Dezember 2020 werde der Spielbetrieb wieder aufgenommen – aber nur dann, wenn in den beteiligten Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland ab spätestens dem 17. November „ein Mannschaftstraining unter Wettkampfbedingungen zulässig ist“. Betroffen von der Entscheidung ist auch der SSV Ulm 1846 Fußball. Auch die Spatzen müssen pausieren. Die Entscheidung ist gefallen: Diepausiert wegen der Corona-Pandemie . Am Mittwochmorgen teilte die Liga mit, dass sie ihrenbis zum 30. November aussetzt. Am 1. Dezember 2020 werde der Spielbetrieb wieder aufgenommen – aber nur dann, wenn in den beteiligten Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland ab spätestens dem 17. November „ein Mannschaftstraining unter Wettkampfbedingungen zulässig ist“. Betroffen von der Entscheidung ist auch der. Auch die Spatzen müssen pausieren.

Die Liga-Verantwortlichen sehen sich zu diesem Schritt gezwungen, weil die Landesregierung in Rheinland-Pfalz ihre Regionalliga-Klubs TuS RW Koblenz, FK Pirmasens und FSV Mainz 05 II als Amateure eingestuft hat. Heißt: Besagte Teams dürfen in diesem Monat wegen der Corona-Verordnungen und des Lockdowns nicht trainieren – und können deshalb auch keine Spiele bestreiten. Da hilft es nichts, dass es in Baden-Württemberg, Hessen und Saarland anders ausschaut. Die dortigen Behörden sprechen ihren Teams den Profistatus zu.

Unterbrechung ist für die Spatzen besonders bitter

Es sei den Mannschaften aus Rheinland-Pfalz nicht zuzumuten, „erhebliche Fahrtstrecken und damit zeitliche Belastungen auf sich zu nehmen, um außerhalb ihres Bundeslandes den Spiel- und Trainingsbetrieb fortzusetzen“, hieß es zur Begründung von Seiten der Liga. Deshalb müsse der komplette Wettbewerb vorerst ruhen.

Selbst einen Worst Case schließen die Liga-Oberen nicht aus. Wettbewerbsverzerrungen müssten vermieden werden. „ Dies gilt erst recht in der aktuellen Situation, in der mit weiteren öffentlich-rechtlichen Beschränkungen im Laufe der Saison gerechnet werden muss und bedauerlicherweise auch ein Abbruch – wie im Spieljahr 2019/20 – nicht ausgeschlossen werden kann.“

Dem SSV 46 Fußball kommt die Unterbrechung äußerst ungelegen. Er wollte unbedingt weiterspielen. Schließlich hat er als einer von bundesweit drei Regionalligisten die zweite Runde des DFB-Pokals (22./23. Dezember) erreicht.