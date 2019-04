Das WFV-Pokalspiel zwischen dem SSV Reutlingen und dem SSV Ulm blieb friedlich, die Polizei ist zufrieden. Es waren 500 Beamte und zudem Hubschrauber im Einsatz.

Aus sportlicher Sicht war das Ergebnis klar. Der SSV Ulm 1846 ließ dem SSV Reutlingen im Halbfinale des WFV-Pokals keine Chance und gewann am Mittwochabend im Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen mit 4:1. Noch wichtiger als das Ergebnis ist allerdings: es ist ruhig geblieben, wie die Vereine es sich gewünscht hatten. Die Reutlinger Polizei sagte gegenüber der Schwäbischen Zeitung, dass sie mit dem Verlauf „zufrieden“ sei.

Von den 4250 Zuschauern kamen 1000 aus Ulm. Die Polizei bewertete das Duell als Hochsicherheitsspiel, vermutete 470 gewaltbereite Risikofans. 500 Polizisten und auch ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um es gar nicht erst zu einer Eskalation kommen zu lassen.

SSV Reutlingen gegen SSV Ulm 1846 WFV-Pokal: Ulm steht nach 4:1-Sieg in Reutlingen im Finale Klare Sache für die Gäste: Im WFV-Pokal trennten sich am Mittwoch der SSV Reutlingen und der SSV Ulm 1846 mit 1:4.

Als sich Lage zuzuspitzen drohte, war kurzzeitig ein Polizeihubschrauber im Einsatz

Nach Spielende drohte diese kurzzeitig, als zwei rivalisierende Fangruppen aufeinander zustürmten. Ein Reutlinger-Anhänger soll eine Polizeibeamtin körperlich angegriffen und einen Böller nach ihr geworfen haben. Die Polizistin blieb unverletzt. Gegen den Fan wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Als sich am Stadion laut Angaben der Polizei die Lage „zuzuspitzen drohte“ war auch kurzzeitig ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

