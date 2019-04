Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Klare Sache für die Gäste: Im WFV-Pokal trennten sich am Mittwoch der SSV Reutlingen und der SSV Ulm 1846 mit 1:4.

Ungefährdeter Sieg für den SSV Ulm 1846 Fußball im Halbfinale des WFV-Pokals: Gegen Gastgeber Reutlingen stand es am Ende 1:4.

Damit steht der Titelverteidiger erneut im Endspiel um den WFV-Pokal – und trifft dort auf den Verbandsligist TSV Essingen. Die hatten am Abend überraschend den Oberligisten SGV Freiberg mit 3:2 geschlagen. Das Finale findet am 25. Mai im Gazi-Stadion in Stuttgart statt.

Bereits zur Halbzeit hatten die Ulmer die Partie fest in der Hand und führten durch ein Tor von Nicolas Jann in der 21. Minuten mit 1:0.

Doppelschlag des SSV Ulm nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann mit einem Doppelschlag der Spatzen. Erneut Nicolas Jann (46.) und Ardian Morina (48.) erhöhten schnell auf 3:0. In der 78. Spielminute gelangt Felix Higl das 4:0 für den SSV Ulm 1846 Fußball. Die Entscheidung. Daniel Elfadli erzielte für die Reutlinger in der 82. Spielminute der Ehrentreffer vor den rund 4230 Zuschauern im Stadion an der Kreuzeiche.

Ulms Trainer Holger Bachthaler zeigte sich nach dem Sieg seiner Mannschaft erleichtert: „Wir sind natürlich froh, dass wir unserer Favouritenrolle gerecht werden konnten. Reutlingen hat es uns zu Beginn sehr schwer gemacht und wir haben dann eine Einzelaktion von Nico Jann gebraucht. In der zweiten Halbzeit hatten wir natürlich eine hohe Effiktivität. Wir hoffen nun, den Titel am 25. Mai in Stuttgart verteidigen zu können.“

Im Vorfeld hatten beide Vereine ihre Fans dazu aufgerufen, ein friedliches Fußball-Fest zu feiern.

