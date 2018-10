Fußball Spvgg will „Bock umstoßen“

Spvgg will „Bock umstoßen“

Satteldorf / hel

In Gaisbach hat es nicht geklappt mit der erhofften Trendwende für die Spvgg Satteldorf. „Der frühe Rückstand hat eine Rolle gespielt, dann haben wir unmittelbar vor und nach der Pause dumme Gegentore kassiert. Unter dem Strich machen wir zu viele eigene Fehler“, betont Trainer Martin Weiß.

Nun geht es gegen Heimerdingen, eine Mannschaft, die viele auf dem Zettel hatten, als sie vor der Runde nach den Favoriten befragt wurden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint der TSV langsam in die Gänge zu kommen. „Heimerdingen ist ein Team, das in der Tabelle nach oben schielt und vom Potenzial her auch dort hingehört.“ Die Mannschaft gilt als technisch beschlagene und mitspielende Elf. „Für uns ist der Gegner eigentlich zweitrangig. Wir müssen den Bock selber umstoßen. Ich rechne mit einer engen Partie.“ Einsatz im Training und Einstellung stimmen, glaubt Weiß, sodass der Knoten nach vier Niederlagen platzen könnte. „Wir sind guter Dinge!“

Info Spvgg Satteldorf – TSV Heimerdingen, Samstag, 15.30 Uhr