Fußball Spitzenspiel in Oppenweiler: Verfolger Unterrot kommt

Unterrot / Hand Buchhofer

Die B2 Rems-Murr wartet morgen mit einem kompletten Spieltag auf, wobei das Spitzenspiel in Oppenweiler stattfindet. Die Gastgeber blieben vor einer Woche mit dem 0:0 beim Tabellendritten SC Fornsbach erstmals in dieser Saison ohne Sieg. Die Unterroter feierten mit dem 14:0 gegen Kirchenkirnberg ein Schützenfest.

Oppenweiler – Unterrot

Gastgeber Oppenweiler möchte seinen nunmehr schärfsten Verfolger auf Distanz halten. Die Unterroter können mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. In der Abwehr sind beide gleich stark, doch im Angriff scheinen die Unterroter derzeit das Maß dieser Liga zu sein.

U’weissach – TAHV Gaildorf

Im zweiten wichtigen Spiel an diesem Wochenende gastiert der TAHV Gaildorf beim SV Unterweissach II. Vor allem für den Gast steht einiges auf dem Spiel: Die TAHV-Truppe will vorne mitmischen und hat bislang ihr Soll mit drei Siegen in drei Spielen erfüllt. Der vierte Sieg soll morgen in Unterweissach folgen und damit bliebe der TAHV Gaildorf auf Kurs.

Sulzbach-L. II – Fichtenberg

Von der Erfahrung in der A-Liga her sind die Gäste aus Fichtenberg zu favorisieren, doch die Platzherren haben in ihren Reihen ehemalige Bezirksligaspieler, die beim Spitzenreiter Oppenweiler nur knapp verloren – aber zuletzt am Sonntag in Sechselberg enttäuschten. Mit der Leistung vom Sonntag können die Kochertäler dieses Derby kaum gewinnen.

Kirchenkirnberg – Fornsbach

Nach der hohen Pleite in Unterrot muss die Spvgg Kirchenkirnberg jetzt im Heimspiel gegen den SC Fornsbach aufpassen, dass es nicht schon die nächste hohe Niederlage gibt.