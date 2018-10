Fußball Spitzenreiter kassiert 0:8-Klatsche im Derby

Bietigheim / rai/da/mh/bo/db/sim

An der Spitze der Fußball-Kreisliga A 3 gab es einen Wechsel. Vor allem, weil der SV Walheim sensationell deutlich mit 0:8 im Derby in Gemmrigheim unterlag. Andererseits gewann der TSV Phönix Lomersheim im anderen Spitzenspiel gegen den TSV Häfnerhaslach mit 3:1 und schaffte so den Sprung auf Platz eins. Die Kirbachtäler rutschten vom dritten auf den fünften Platz ab. Die Kellerkinder SGM Sachsenheim (in Illingen) und Spvgg Bissingen (gegen Enzweihingen) unterlagen jeweils mit 2:3 und stecken weiter unten fest. Die SGM Hohenhaslach/Freudental holte mit einem 2:2 gegen Nussdorf wenigstens einen Punkt, Hessigheim besiegte im Derby Besigheim mit 1:0.

VfL Gemmrigheim – SV Walheim 8:0 (3:0)

„Nach der unnötigen Niederlage in Hohenhaslach freue ich mich sehr, dass meine Mannschaft heute ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Wir wollten unbedingt den Sieg, jeder war bis zum Schluss konzentriert“, freute sich der Gemmrigheimer Trainer Markus Lutz über den Kantersieg gegen den Spitzenreiter. Sein Kontrahent Detlef Antoni hatte eine ganz andere Sicht aufs Spiel, sah die schlechte Einstellung seines Teams als Hauptursache für die 0:8-Klatsche. „Das war die Fortsetzung der schlechten Leistung der vorausgegangen drei Spieltage, nur dass diese bislang durch gute Ergebnisse kaschiert wurden. So spielen wir in der neuen Saison wieder in der Kreisliga B“, zürnte der SVW-Trainer.

Im Spitzenspiel Vierter gegen Erster waren die Gemmrigheimer von Beginn an hellwach und gingen in der 14. Minute durch Torjäger Timo Kraut in Führung. Bereits drei Minuten später erhöhte Berat Sertolli auf 2:0. Detlef Antoni sah hier „katastrophale Stellungsfehler“ seiner Mannschaft. Die Gäste zeigten nun auch Nerven, und Nico Antoni wurde wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (21.). Für die Walheimer war klar, dass nach dem Feldverweis nicht mehr viel zu holen sein wird, zumal die Gastgeber nun das Geschehen kontrollierten und durch ein Eigentor von Nuri-Deniz Akpinar in der 44.Minute auf 3:0 erhöhten.

Im zweiten Abschnitt war erneut Timo Kraut zur Stelle, der auf 4:0 erhöhte (56.). Mit einem Strafstoß baute Ilias Koulaxidis (66.) die Führung auf 5:0 aus. Nur fünf Minuten später erhöhten Mazlum Koyun und Simon Mozer mit einem Doppelschlag innerhalb 60 Sekunden auf 7:0. Den Schlusspunkt setzte VfL-Youngster Luca Hilligardt, der den Treffer zum 8:0 Endstand erzielte (84.). Laut Detlef Antoni präsentierte sich sein Team „ohne Biss, Zweikampfstärke und ohne jegliches spielerische Mittel, um den VfL Gemmrigheim auch nur Ansatzweise zu fordern“.

TSV Phönix Lomersheim – TSV Häfnerhaslach 3:1 (0:1)

Beim Spiel in Lomersheim hatte das Team von Sedat Yilmaz nichts zu verlieren und begann aggressiv. Die Gäste erspielten sich in der 18. Minute die erste große Chance, welche Marcel Dupper sofort zur Führung nutzte. Mit diesem 0:1 ging es auch in die Pause. Schon nach drei Minuten in Durchgang zwei sah Phönix-Stürmer Sebastian Fischer Gelb-Rot für eine Schwalbe im Strafraum. Die Hausherren suchten nun aber ihr Heil in der Offensive und glichen sechs Minuten später zum 1:1 aus. Mit einem von Sven Ebert verwandelten Freistoß gingen die Hausherren in der 65. Minute sogar in Führung. Häfnerhaslach drängte auf den Ausgleich und machte hinten immer weiter auf. So lief der TSV in der 90. Minute noch in einen Konter.

TASV Hessigheim – Spvgg Besigheim 1:0 (0:0)

Die Rahmenbedingungen beim Derby waren mit rund 200 Zuschauern, herrlichem Spätsommerwetter und einem brandneuen Rasenplatz besser als das Spiel. Die Partie hatte nur wenige Höhepunkte. Beide Mannschaften mussten einige Ausfälle kompensieren und gingen über das gesamte Spiel nur wenig Risiko. Nach 55 Minuten fiel das Tor des Tages: Steffen Krauth legte im Strafraumgewühl auf Andreas Löhl ab und der verwandelte aus spitzem Winkel. Anschließend hatte Krauth die Vorentscheidung auf dem Kopf, doch Robin-Dean Mihojlovic war auf dem Posten. Auf der Gegenseite war Cedric Huber nur einmal in der Schlussphase gefordert und hielt das 1:0 souverän fest.

SV Illingen – SGM Sachsenheim 3:2 (0:2)

Trotz einer 2:0-Halbzeitführung musste sich die SGM Sachsenheim beim SV Illingen mit 2:3 geschlagen geben. Der Siegtreffer der Gastgeber fiel erst in der Nachspielzeit. Marcel Göttfert hatte die Gäste in der 14. Minute in Führung gebracht. Marco Wolf erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0. In der zweiten Hälfte wurde Illingen stärker und kam durch Lukas Strauß (50.) zum Anschlusstreffer. In der 77. Minute traf Kevin Kleinert zum 2:2-Ausgleich. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Kleinert mit letztem Einsatz den Siegtreffer für Illingen und musste anschließend nach einem Zusammenprall ins Krankenhaus.

SGM Hohenhaslach/Freudental – TSV Nussdorf 2.2 (1:1)

Lange konnten sich die Gäste nicht über die Führung durch Thorsten Josenhans (20.) freuen. Zwei Minuten später glich Mario Dierolf für die Gastgeber aus. Nach der Pause waren keine zwei Minuten gespielt, da schoss Arsim Susuri die Kirbachtäler in Führung. Als jedoch Timo Dierolf die Gelb-Rote Karte sah, stiegen die Chancen für die Gäste (66.). Denen gelang jedoch nur noch in der 75. Minute der Ausgleich durch Spielertrainer Sinan Yilmaz. Mit der Punkteteilung waren die Gastgeber zufriedener als die Gäste.

Spvgg Bissingen – TSV Enzweihingen 2:3 (0:2)

Mit einem Doppelschlag durch Cihat Aytac (5.) und Felix Frommer (8.) gingen die Gäste früh in Führung. Acht Minuten nach der Pause sorgte Aytac für die vermeintliche Entscheidung. Nach Gelb-Rot gegen Tomas Karabas (65.) fanden die Gastgeber aber zurück ins Spiel, obwohl sie sich selbst nur fünf Minuten später eine Ampelkarte einhandelten. Erwin Wolf (86.) und Nicolai Hermann (89.) verkürzten spät für die Spvgg. Zu mehr reichte es nicht mehr.