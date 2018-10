Fußball SG feuert Trainer Hildmann

Aspach / bz/msc

Sascha Hildmann ist ab sofort nicht mehr Cheftrainer von Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach. Das teilte der Verein am Freitagnachmittag in einem Schreiben mit. Die SG hat Hildmann von seinem Amt als Cheftrainer freigestellt, zunächst übernimmt Co-Trainer Zlatko Blaskic.

Die Entscheidung wurde dem Fußballlehrer in einem persönlichen Gespräch am gestrigen Freitag mitgeteilt. Damit reagierte der Dorfklub auf die sportliche Entwicklung im Jahr 2018, die bisherige Punktausbeute in der Liga und das wiederholte Aus im WFV-Pokal, wo es am Mittwoch eine 2:3-Niederlage beim Verbandsligisten TSV Essingen gegeben hatte.

„Wir möchten uns bei Sascha für seine Arbeit und seinen Einsatz für die SG bedanken. Uns fällt die heutige Entscheidung, gerade menschlich, auch alles andere als leicht. Dennoch mussten wir diese nach einer ausgiebigen Analyse im Vorstand gemeinschaftlich so treffen“, erläuterte Joannis Koukoutrigas, Vorstandsmitglied, „es ist überhaupt keine Entscheidung gegen Sascha Hildmann, sondern eine für die SG.“

Auf das Spiel am kommenden Montag beim FC Würzburger Kickers wird interimsweise Co-Trainer Blaskic zusammen mit dem verbliebenen Trainerteam die Mannschaft vorbereiten. Wie es weitergeht, teilte der Verein noch nicht mit.

Sieben Remis in zehn Spielen

Hildmann wurde im Sommer 2017 Trainer der SG und hatte die vergangene Spielzeit auf dem 14. Tabellenplatz abgeschlossen. Zuvor war der 46-Jährige für die U 17 des FSV Mainz 05 verantwortlich. In dieser Spielzeit rangiert der Sonnenhof aktuell auf dem viertletzten Rang, der den Abstieg bedeuten würde. In zehn Drittligaspielen holte das Team zehn Punkte, schoss dabei gerade einmal sieben Tore und spielte siebenmal unentschieden.