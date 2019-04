Einen Abend zum Vergessen erlebte die SG Altheim, die im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals auf eigenem Platz 0:7 unterging. Dass Titelverteidiger SF Hundersingen die Favoritenrolle inne haben würde, war vor Beginn der Partie klar, dennoch war mit solch einem deutlichen Ergebnis kaum zu rechnen.

Nach der guten Leistung am Wochenende bei der knappen Niederlage in Neufra hatten Altheims Trainer Joachim Oliveira und seine Mannschaft Mut geschöpft für das Pokalspiel. Doch sein Team verfiel zurück in die Muster der Wochen nach der Winterpause. Nach gutem und rasantem Beginn beider Teams traf SFH-Kapitän Julian Störkle zum 1:0 für die Gäste (17.). Eine gute halbe Stunde verlief die Partie ausgeglichen, weil auch Altheim immer wieder Lücken in der Abwehr des Gegners fand. Dann jedoch traf Felix Freyer (32.) zum 2:0 und nun sanken die Köpfe der Jungs vom Hochsträß. Ein Aufbäumen war nicht zu sehen.

In den wenigen Minuten vor und nach der Pause lieferte Hundersingens Thomas Hiller eine wohl einmalige Torshow in einem Pokal-Viertelfinale ab. Innerhalb von 14 Minuten (37., 40., 44., 46., 51.) erzielte der Offensivakteur der Sportfreunde fünf Tore. Danach war die Partie entschieden und die weiteren 40 Minuten gingen ohne größere Vorkommnisse über die Bühne.

Die SG Öpfingen hingegen zog mit einem 5:2 nach Elfmeterschießen ins Halbfinale ein. Dort wartet nun der Sieger aus der Begegnung zwischen dem SV Renhardsweiler und dem FV Altshausen (Samstag, 15 Uhr). Wie schon im Ligaspiel hatte die SGÖ mit der physischen Gangart der Gastgeber so ihre Mühe. Spielerisch hatte Öpfingen zwar Vorteile, dennoch ließ Betzenweiler nur wenig zu. Das 1:0 von Marius Rudolph (60.) fiel dann aus dem Nichts. Danach versuchte es die SG Öpfingen offensiver und direkter Richtung Tor. Dafür wurde sie kurz vor Schluss belohnt. Nach einem Eckball traf Kapitän Robin Stoß per Kopf zum 1:1. Im folgenden Elfmeterschießen gelang den Gastgebern nur ein Treffer. Beim Kreisliga A Tabellenführer waren Robin Stoß, Vincenzo Mele, Philipp Mall und Tobias Schüle erfolgreich. „Ein großes Lob geht auch an unseren Trainer Felix Gralla, was er aus der Mannschaft heraus holt, ist sehr stark“, lobte Pressewart Steffen Lehmann und fügte an: „Wir haben unsere Ziele aber noch nicht erreicht.“

Ein Statement abgegeben haben die SF Hundersingen mit dem deutlichen Erfolg in Altheim. Gegner im Halbfinale würde gerne die TSG Rottenacker sein, die auf einer Erfolgswelle schwimmt und beim Kreisliga-B-Verein SV Fleischwangen (Samstag, 15 Uhr) zu Gast ist. Nach den guten Leistungen in der Liga will die TSG auch im Pokal den nächsten Schritt machen. „Dafür, dass niemand den Gegner unterschätzt und alle gut vorbereitet sind, wird Trainer Timm Walter schon sorgen“, sagte Pressewart Uwe Schneider.