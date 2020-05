Fußballchef Andreas Strehle hat einen großen Teil seiner Hausaufgaben erledigt. Der Kader für die kommende Landesliga-Saison nimmt Konturen an. 17 Spieler haben unterschrieben, Kadermitglied Nummer 18 will Strehle Anfang kommender Woche präsentieren. Am Ende soll Trainer Tobias Flitsch mit 22 Sp...