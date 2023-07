Jubeln, anfeuern, feiern – beim 27. Rundschau-Cup kam am Wochenende keine Emotion zu kurz – weder bei den Spielerinnen und Spielern noch bei den zahlreichen Zuschauern rund um den Sportplatz in Unterrot.

Die Spielvereinigung (SpVgg) Unterrot hatte sich die Austragung des Rundschau-Cups gesichert. Sie feierte am Wochenende ihr 75-jähriges Bestehen.

Spielfreude und Laufbereitschaft

14 Teams aus sechs Vereinen und Spielgemeinschaften sind am Samstagnachmittag beim E-Jugend-Turnier angetreten. Knapp 140 Nachwuchskicker, darunter auch Mädchen, die den Jungen in nichts nachstanden, haben ihre Freude am Fußball demonstriert. Die vielen Zuschauer am Spielfeldrand waren von der Laufbereitschaft begeistert.

Die Organisatoren Ralf Gütle, Sven Zauner und Stefan Werner hatten wachsame Augen über die Spiele und den Zeitplan. Gestartet wurde in drei Gruppen. Viele Spiele gingen unentschieden aus und so war es gar nicht einfach, zu ermitteln, welche Teams weiterkommen.

Gaildorf und Murrhardt im Finale

Die E-Junioren-Teams lieferten sich spannende Duelle. Da Vereine teils mehrere Mannschaften angemeldet hatten, kam es vor, dass diese gegeneinander antraten. So war es beim Halbfinale zwischen VfR Murrhardt 1 und 3 der Fall, das Mannschaft 3 für sich entschied.

Im Finale feuerten die ausgeschiedenen Mannschaften ihre Vereinskollegen kräftig an. Als Sieger ging schließlich der VfR Murrhardt 3 hervor. Endergebnis: 2:0 gegen den TSV Gaildorf 1. Die Murrtaler sind zum ersten Mal Sieger des E-Jugend-Turniers. Sie lösen die SGM Frickenhofen/Sulzbach-Laufen/Gschwend ab, die sich den Pokal 2022 beim Turnier in Ottendorf holte.

Preise für alle

Freilich hätte auch der TSV Gaildorf gerne den Pokal mit nach Hause genommen, doch die Preise, die die Rundschau traditionell an alle Spielerinnen und Spieler vergibt, werden darüber hinwegtrösten. Schon vor der Siegerehrung scharten sich die Nachwuchskicker um den Tisch mit den Pokalen und Trophäen. Bei der Übergabe der Preise war dann der Jubel groß.

Trikots mit dem Runschau-Cup-Logo

Neu in diesem Jahr: Die Mannschaften haben blaue Trikots mit dem Rundschau-Cup-Logo bekommen, gesponsert von Sport Roth in Gaildorf. Der VfR Murrhardt darf neben T-Shirts und Spieltrophäen auch den heiß begehrten Wanderpokal mit ins Murrtal nehmen.

Die Rundschau bedankt sich bei allen Nachwuchskickern und ihren Trainern. Ein großer Dank geht an alle Verantwortlichen der Spielvereinigung Unterrot für die Vorbereitung des Turniers und an alle, die kräftig angefeuert haben.